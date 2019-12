🗞Le classique fait revivre la "main noire"

L'indignation et le complot sont deux gros titres qui se répètent sur les couvertures de la capitale espagnole.

La Classique a rouvert une nouvelle blessure à Madrid. Les deux éventuelles pénalités non battues et l'inexécution du VAR n'ont rien plu aux fans et à l'entité blanche qui parle encore de "Black Hand".

Même le VAR n'a pas mis fin à la controverse dans la Classique. Madrid se sent clairement blessé et demandera la conversation entre Hernández Hernández et l'arbitre VAR. Les données de 12 ans sans pénalités en faveur du Camp Nou font mal, et bien, dans l'entité blanche.