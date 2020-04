🗣 L’avenir de Draxler et le prix incroyable de Havertz

Le point culminant du carrousel de transfert et des rumeurs d’aujourd’hui.

Le PSG et Dortmund déplacent des jetons

Avant le départ imminent de Jadon Sancho, Dortmund pointe ses armes sur Julian Draxler et à Paris ils ne regardent pas de bas le départ de l’attaquant qui a l’un des salaires les plus élevés et dont le contrat expire en 2021, donc cet été pourrait être décisif pour planifier une sortie entre 20 et 25 M €

L’attente salariale de l’Allemand pourrait être un obstacle et ce serait le facteur qui résoudrait son départ s’il se concrétisait sur cette question.

Havertz ne pense qu’Ã un changement au sein de la Bundesliga

Le milieu de terrain est le grand désir du Bayern Munich, qui pourrait s’étonner des demandes du Bayer LeverKusen avec un nombre surprenant de plus de 100 millions malgré la crise mondiale de Covid-19.

Autant que Liverpool le veut, le désir du jeune de 20 ans n’est pas en dehors de l’Allemagne, du moins cet été, selon le “Bleacher Report”.

Odegaard et un prétendant sérieux

Il est tenu pour acquis que la sensation norvégienne prêtée à la Real Sociedad rentrera chez elle à la fin de son prêt à Saint-Sébastien. Mais au prix de 45 millions d’euros, la tentation est trop grande pour un Bayern qui devra combler le vide laissé par Coutinho après son propre transfert.

La Juventus et le Bayern tentent Odegaard https://t.co/5jFWpEAFdH – DiarioMadridista.com (@dmadridistaok) 17 avril 2020

Marcelo Brozovic a la Napoleón

Conquérir toute l’Europe est le joueur de l’Inter, qui aurait une liste de prétendants de plus en plus étendue, selon Sportske Novosti, le centre de sa Croatie natale.

Barcelone et le Real Madrid int̩ress̩s par le milieu de terrain croate Brozovic https://t.co/DbUI3oy34c РSPORT anglais (@Sport_EN) 21 avril 2020

Comme le rapporte le site Internet, le Real Madrid, Barcelone, Manchester United, Liverpool et le PSG auraient les yeux rivés sur le milieu de terrain avec un laissez-passer de sortie évalué à 60 millions d’euros.