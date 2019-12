😂 Les moments les plus drôles de la décennie blanche

Quatre champions en cinq ans, des buts, plus de titres … on ne peut pas dĂ©cider que Madrid n'a pas Ă©tĂ© Ă un niveau Ă©levĂ© cette dĂ©cennie. Un niveau qui, Ă l'occasion, a laissĂ© des moments uniques.

Qui ne baisse pas un verre Ă 04h00?

Le 20 avril 2011, le Real Madrid a battu Barcelone 1 à 0 à Mestalla avec un but de Cristiano Ronaldo et proclamé champion de la Copa del Rey 10/11. Lors des célébrations, sur le chemin de Cibeles, Sergio Ramos a laissé tomber la Coupe et le bus de Madrid l'a renversée. pic.twitter.com/jZNdyg30V6

– David Mosquera (@renaldinhos) 20 avril 2019

Vous fĂȘtez, vous voulez soulever la Coupe et, tout Ă coup, vous laissez tomber le bus. C'est ce qui est arrivĂ© Ă Sergio Ramos. Laissez la main qui n'a pas renversĂ© un verre Ă ce moment lever la main.

L'allée des «chevaux»

Mais Mourinho Ă©tait un gars drĂŽle. Et il n'a pas hĂ©sitĂ© Ă montrer son cĂŽtĂ© joker quand il y en avait l'occasion. Pour preuve, la cĂ©lĂ©bration de la Ligue 2012 au BernabĂ©u. Cette mĂȘme annĂ©e, il Ă©tait montĂ© sur le dos de JosĂ© CallejĂłn pour cĂ©lĂ©brer un but Ă Valence. Eh bien, «Calleti» l'avait sauvĂ© …

Illarra, la génisse et le poney

"Des opportunités comme celle-ci ne se présentent qu'une fois dans une vie, je ne pouvais pas laisser passer ce poney"

Asier Illarramendi. pic.twitter.com/sztp3jUP81

– kiote (@KioteKiote) 7 septembre 2014

Asier Illarramendi ne travaillait pas Ă Madrid, mais il a laissĂ© des moments trĂšs drĂŽles. Que si vous vous dĂ©guisiez en Batman dans les carnavals, que si vous courez derriĂšre une gĂ©nisse, que si vous montez dans un poney … Pas Ă©tonnant qu'Ă la fin du dixiĂšme ils chantent aprĂšs elle celle de "Illarra, prends la vache!"

Florentine avec un éventail culé

💣 La conversation est la suivante: dans la boĂźte, un fan du Barça dit Ă Florentino qu'ils sont les meilleurs … pic.twitter.com/uemf6PRrl2

– Playfulbet (@playfulbet) 30 mai 2016

À Madrid, tout le monde sait faire des blagues, mĂȘme le prĂ©sident. Florentino PĂ©rez sait Ă©galement montrer plusieurs fois son cĂŽtĂ© le plus drĂŽle. Dites au fan ce que je voulais faire une blague quelques minutes aprĂšs avoir remportĂ© le onziĂšme Ă Milan. Une rĂ©ponse dĂ©passĂ©e aujourd'hui (car il y en a 13).

Isco et Asensio, les «Pichabros»

Isco et Asensio me donnent la vie 😍 pic.twitter.com/IcMYLLpXH4

– Paula (@BlazeofBones) 26 mai 2018

"Si vous ĂȘtes mon frĂšre, je suis votre picha." La phrase que Berto Romero a racontĂ©e Ă Dani Rovira dans huit noms de famille catalans a Ă©tĂ© trĂšs enregistrĂ©e pour le joueur de Malaga et des BalĂ©ares de Madrid. Et quand ils disent que c'est synonyme de titre …

Zidane et les conférences de presse

Blague de Zidane sur sa relation avec Bale: "Nous disons" bonjour "tous les jours" pic.twitter.com/yeJJ0OquZe

– MARQUE (@marca) 5 novembre 2019

Ça ne change pas, ça ne bronche pas aux questions les plus compromises. Zidane est sans aucun doute l'entraüneur le plus zen que Madrid puisse avoir. Et trùs souvent, cela laisse des phrases assez curieuses qui vous font sourire.

La réaction de Zizou au chilien de Bale

La rĂ©action de Zidane aprĂšs Gareth BaleđŸ€ŸđŸŒ HIT! #UCL pic.twitter.com/xwl1zfSvz6

– Le cĂŽtĂ© B du football (@lacarabdeporte) 26 mai 2018

Parce que Zizou sait marquer en finale de Ligue des champions. Mais que s'est-il passé quand c'est lui qui a dû voir un but de Gareth Bale? La réponse ici.

Ramos et son transit intestinal

"Ramos, je pense qu'il a un peu foiré. Il est allé aux toilettes pendant une minute et est revenu."

– Zinedine Zidane, sur le dĂ©part soudain de Sergio Ramos. pic.twitter.com/ydk7SBVg4y

– Touch Sports (@ToqueSports) 11 mars 2018

Le capitaine est synonyme de livraison. Ramos est l'Ăąme de ce Madrid. Mais, comme tout le monde, c'est humain. Et avez-vous dĂ©jĂ dĂ» tenir compte de "l'appel de la nature". Comme c'est arrivĂ© Ă Eibar …

Le trophée qui manque à Isco

🏆👑😂 DĂ©couvrez pourquoi @isco_alarcon veut gagner une autre Copa del Rey … # EnElCorazĂłnDeLaDecimotercera pic.twitter.com/NEPRmUDmMH

– Real Madrid C.F.âšœ (@realmadrid) 20 septembre 2018

Bien sĂ»r, il y a un titre que Isco veut particuliĂšrement. Et cela a dĂ©jĂ gagnĂ©. Ce n'est autre que la Copa del Rey. Mais il est ravi de le recevoir du nouveau monarque. Parce qu'il sait dĂ©jĂ ce que c'est de le recevoir de la main d'un si grand roi …