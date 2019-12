😂 Les moments les plus drôles de la décennie Blaugrana

Cette dĂ©cennie, Blaugrana a laissĂ© de nombreux titres, de nombreux objectifs … et de nombreux moments amusants dans lesquels les joueurs ont jouĂ©. Personne n'est sauvĂ© (pas mĂȘme Messi)

Kevin Roldan, tout a commencé avec toi

Le meilleur Ă©tait peut-ĂȘtre celui qui avait pour vedette Gerard PiquĂ© lors de la cĂ©lĂ©bration du triplet de 2015. Au milieu de la fĂȘte, en remerciant les fans de Blaugrana, le capitaine se souvenait de Madrid … Ă sa maniĂšre. Une phrase historique.

Piqué et le périscope

Étrange quand PiquĂ© vers PĂ©riscope, il m'a donnĂ© un contenu comme celui-ci 😔💖 pic.twitter.com/8eAXHuB0NG

Parce que PiquĂ© a laissĂ© des moments uniques. Comme quand il a fait Periscope avec plusieurs de ses coĂ©quipiers … mĂȘme des rivaux en Ă©quipe nationale. Qu'ils racontent Ă Iker Casillas et sa prĂ©diction de la finale de la Ligue des champions …

«Club Platino» à La Resistencia

TOMÁS RONCERO sur ce que Piqué a dit dans la Résistance

"Je suis devenu fou et j'ai quitté le groupe parce que je pensais que tu étais un rocher et qu'ils allaient me déranger et bien sûr, tout le temps j'étais retiré du groupe" pic.twitter.com/TSaJ2Abi0F

Ou, plus récemment, dans The Resistance. Le centre est devenu l'un des meilleurs amis de David Broncano et il va au spectacle quand il veut et comme il veut. Bien sûr, la statue reste impayée.

Les blagues de SuĂĄrez et Neymar

Neymar, SuĂĄrez et PiquĂ© Ă l'entraĂźnement! 😂😂😂 pic.twitter.com/GcQwNYcTXc

Au Barça cette dĂ©cennie, il y a eu des joueurs qui Ă©taient synonymes de fĂȘte (parfois trop). L'un d'eux, Neymar. Bien sĂ»r, transmis la joie au vestiaire. Qu'ils le disent Ă Luis Suarez.

Dani Alves et sa joie

Dani Alves a donnĂ© le coup d'envoi de la fĂȘte lors de la remise des prix.🏆 pic.twitter.com/WG4jYBSkSz

Un autre d'entre eux, Dani Alves. L'équipe a complÚtement dominé la premiÚre partie de la décennie Blaugrana et a joué un rÎle clé dans la réalisation du triplet de 2015. Et il a également su passer un bon moment et générer une bonne ambiance.

'Échec' d'Alexander Song

Le jour oĂč il pensait que Puyol l'appelait pour soulever le trophĂ©e de la Ligue 12/13 alors qu'il cherchait vraiment, Eric Abidal est mon moment prĂ©fĂ©rĂ© d'Alex Song Ă Barcelone. pic.twitter.com/E4VvmYeylK

Nous ne savons pas grand-chose sur Alexander Song. Celui qui allait ĂȘtre «meilleur que Modric Ă Madrid» (comme l'a dit un certain journaliste) a traversĂ© plus de douleur que de gloire pour le Camp Nou. Bien sĂ»r, il a laissĂ© une image unique lors de la cĂ©lĂ©bration de la Ligue 2013 lorsqu'il est allĂ© chercher le prix. Ah non, c'Ă©tait pour Abidal …

Mateo, le meilleur du Messi

Moment Le momentazo du Barça – Betis

Mess Mateo Messi a cĂ©lĂ©brĂ© un but du Barça … mais le ballon n'Ă©tait pas entrĂ©!

đŸ€Ł Regard sur la rĂ©action de Luis SuĂĄrez

đŸ“č Via @ElGolazoDeGol pic.twitter.com/sB50CtaJod

Le meilleur de ces derniÚres années. Little Mateo a été celui qui a le plus ri de ses réactions. Depuis que son pÚre a déclaré qu'il était celui qui riait le plus lorsqu'il a perdu, beaucoup ont demandé s'il venait de Madrid. Mais non, c'est culé. Bien qu'il ait laissé quelques moments uniques.

Ter Stegen, en scooter

Vous vous promenez tranquillement à travers Barcelone et traversez avec Ter Stegen en scooter. 😂 pic.twitter.com/cIHBb7KoGq

Et lorsque vous ĂȘtes intĂ©grĂ© dans une ville, cela se voit dans l'Ă©quipe. Qu'ils en parlent Ă Ter Stegen, qui vit au cƓur de Barcelone et a Ă©tĂ© vu en train de marcher … en scooter! Un ami nĂ© Ă Barcelone, Marc AndrĂ©.