🚨 DERNIÈRE FOIS: Bale ne s’entraîne pas avec Madrid

Le joueur gallois du Real Madrid n’a pas pu participer à la séance préparatoire prévue mercredi à Valdebebas pour cause de gastro-entérite.

Encore une fois, Gareth Bale n’est plus disponible sous Zinedine Zidane. Si à d’autres occasions des malaises physiques l’ont empêché de s’entraîner, cette fois c’est une gastro-entérite qui a fait que le Gallois n’a pas participé à la séance d’aujourd’hui.

Tel que rapporté par le Real Madrid sur son site Web, cette gastro-entérite a été le coupable du fait que Bale a abandonné la formation. Un virus gastrique qui a également souffert de Luka Jovic, qui n’a pas sauté pour s’entraîner.

Hier mardi, Bale ne s’est pas non plus entraîné à cause de cette indisposition.