🚨 Eibar et Atleti ont déjà une once à Ipurúa

Tout est prĂȘt sur le court d’eibarresa pour que le match qui se termine ce samedi commence. JosĂ© Luis Mendilibar et Diego Simeone ont dĂ©jĂ une once Ă la recherche des trois points.

L’entraĂźneur local prend son onze gala pour ce soir, avec Sergi Enrich comme rĂ©fĂ©rence dans l’attaque des armuriers et au centre du terrain avec Inui, FabiĂĄn Orellana et Pedro LeĂłn.

Hamaikakoa | Alignement # EibarAtleti pic.twitter.com/4Cj9Mx3M9s

– SD Eibar (@SDEibar) 18 janvier 2020

De son cĂŽtĂ©, Simeone ne risque pas et sort avec le meilleur de lui, avec Joao FĂ©lix et Morata au point d’attaque. Santi Arias et SaĂșl occupent les cĂŽtĂ©s en dĂ©fense contre les victimes de Lodi et Trippier.

[đŸ‘„] ALIGNEMENT

Avec vous tous, notre onze titulaire pour le #EibarAtleti! 👇

🔮âšȘ # AĂșpaAtleti pic.twitter.com/reDmNFj8OE

– AtlĂ©tico de Madrid (@Atleti) 18 janvier 2020