🚨 Horaires confirmés des salles de la Copa del Rey

Les horaires des rencontres décidés par les demi-finalistes de cette édition de la Copa del Rey sont déjà officiels.

Les doubles des quarts de finale de la Copa del Rey ont déjà un calendrier.

đŸ’„ OFFICIEL | Horaires du 1/4 de finale du #CopaDelRey

🆚 @GranadaCdeF – @valenciacf

📆 Mardi 4 – 21: 00h

🆚 @CDMirandes – @VillarrealCF

📆 Mercredi 5 – 21: 00h

🆚 @realmadrid – @RealSociedad

📆 jeudi 6 – 19: 00h

🆚 @AthleticClub – @FCBarcelona

📆 Jeudi 6 – 21: 00h pic.twitter.com/tIMMWFABiF

– Le Partidazo de COPE (@partidazocope) 31 janvier 2020

Grenade et Valence ouvriront ces quarts de finale de la Copa del Rey avec un match qui se tiendra mardi Ă 21h00 CET.

De leur cĂŽtĂ©, Madrid et Barcelone joueront leurs matchs respectifs contre la Real Sociedad et l’Athletic Club jeudi, Ă 19 heures et 21 heures respectivement.

📣 Calendrier des coupes

âšœ @realmadrid 🆚 #RealSociedad

/ 02 06/02/2020

⏰ 19h00

đŸŸïž Santiago BernabĂ©u

# ïžâƒŁ #CopaRS pic.twitter.com/kH9wgf5bml

– Real Sociedad FĂștbol (@RealSociedad) 31 janvier 2020

❗ HORAIRE CONFIRMÉ

📍 San MamĂ©s

âšœ Athletic Club – Barça de # CopaBarça

/ 02 06/02

⏰ 21 h pic.twitter.com/yUMShUOEeC

– FC Barcelona (@FCBarcelona_es) 31 janvier 2020

De leur cÎté, Mirandés et Villarreal mettront le football mercredi.