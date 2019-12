🚨 Jong tombe du onze de départ!

Barcelone tourne dans la visite d'Alavés au Camp Nou avec un centre du champ inédit dans lequel Busquets revient à cÎté de Vidal et Aleñå.

La Classique passe la facture dans les onze de Valverde. Aucun des 3 milieux de terrain qui ont débuté contre Madrid ne répÚte, du moins dans cette position. Sergi Roberto se met en défense et ce sont Vidal, Aleñå et Busquets qui prennent le site de Rakitic, De Jong et, dans une moindre mesure, Semedo.

Une autre nouveauté est le retour d'Umtiti à onze au lieu de Lenglet.