🚨 José Luis Capón, légende de l’Atlético de Madrid, décède

L’Ă©quipe matelas a annoncĂ© Ă travers ses rĂ©seaux sociaux la mort d’un de ses joueurs les plus emblĂ©matiques de l’histoire du matelas: JosĂ© Luis CapĂłn, membre de l’Ă©quipe qui a atteint la finale de la Coupe d’Europe 1974.

La famille athlétique est en deuil. Une de nos grandes légendes est décédée: José Luis Capón. Tu seras toujours dans nos coeurs.

Repose en paix.

Ce sont des jours difficiles pour la famille des matelas. Et aujourd’hui, l’Ă©quipe rojiblanco a annoncĂ© la mort de l’un des joueurs les plus charismatiques portĂ©s par le maillot rojiblanca: JosĂ© Luis CapĂłn.

L’un des ailiers de cette Ă©quipe qui a atteint la finale de la Coupe d’Europe 1974 contre le Bayern Munich, le dĂ©fenseur a portĂ© le maillot rouge et blanc en 269 matchs officiels et a remportĂ© quatre titres: deux ligues, une coupe et un intercontinental.

L’AtlĂ©tico de Madrid a annoncĂ© que le drapeau du club flotterait Ă mi-personnel pendant 24 heures. Repose en paix.