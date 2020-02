🚨 La partie médicale de Lisandro López

Le joueur a dû être remplacé en première mi-temps contre Central Córdoba de Santiago del Estero en raison d’une couleur très forte qu’il ressentait dans son pied à la suite d’un coup, il y a quelques minutes, on savait quelle était la gravité de la blessure.

#Partie médicale

Lisandro López: fracture de la phalange proximale du quatrième orteil du pied gauche. Il sera traité avec prudence.

CABJ Professional Medical Department

РBoca Jrs. Officiel (@BocaJrsOficial) 17 f̩vrier 2020

Bien que l’on ne sache pas beaucoup plus que cela, on estime que la récupération prend quelques semaines, c’est donc sûrement une victime sensible pour l’équipe de Miguel Ángel Russo. Hier, qui l’a remplacé était Junior Alonso.