🚨 OFFICIEL: Piatek arrive dans la capitale allemande

Le Hertha BSC poursuit son hiver coûteux, confirmant maintenant un autre révulsif.

Krzysztof Piatek arrive à l’Oympiastadion de Berlin après avoir convenu des conditions entre le HErtha BSC et l’AC Milan.

Pow, pow, pow! 🔫 # IlPistolero # DieZukunftGehörtBerlin #hahohe pic.twitter.com/WL1q9yd5lV

– Hertha BSC (@HerthaBSC) 30 janvier 2020

L’attaquant polonais a été signé au son de 23 millions d’euros plus les bonus, ce qui, s’il était exécuté, ferait de lui la signature la plus chère de l’histoire du club de la capitale.

Le nouveau numéro 7 du Hertha n’a pas pu éviter de dévoiler les compliments du directeur sportif de l’entité de Berlin-Ouest, Michael Preetz: «Avec Piatek, nous avons signé un attaquant que nous attendions depuis longtemps, avec un énorme danger de but et de qualité offensive, qui a a prouvé sa qualité dans une ligue comme la Serie A et avec son équipe nationale. »