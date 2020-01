🚨 OFFICIEL: Portes renouvelé jusqu’en 2024

Grenade a confirmĂ© ce matin la prolongation du contrat de sa fin Antonio Puertas jusqu’en l’an 2024.

RĂ©novation majeure de l’Estadio de Los CĂĄrmenes qui a Ă©tĂ© officialisĂ©e mardi avant midi. Le cadre andalou a confirmĂ© la prolongation du contrat d’Antonio Puertas jusqu’en 2024.

Cette saison, le joueur a dĂ©jĂ marquĂ© 5 buts entre la Ligue et la Coupe et est l’une des piĂšces les plus importantes de l’entraĂźneur de l’Ă©quipe Nasrid, sĂ»rement plus que satisfait de la nouvelle.

Antonio Puertas et #Granada ont convenu lundi aprĂšs-midi de renouveler le joueur jusqu’en 2024.

Quelle joie cette nouvelle! đŸ‘đŸœđŸ‘đŸœ

Toutes les informations â„č https://t.co/cvrgtVWvoK #EternaLucha pic.twitter.com/ColeEjeDyH

– Grenade C.F. ❀âšȘ (@GranadaCdeF) 21 janvier 2020