🚨Barça étend ses mesures préventives contre le coronavirus

Barcelone adoptera les mesures issues du RFEF et d’autres qui cherchent à les protéger de tout risque de contagion.

Comme Barcelone l’a officiellement annoncé, les mesures prises par le club du Barça iront au-delà de celles émanant de la Fédération, qui demandent deux jours sans spectateurs en Liga.

📋 Déclaration du FC Barcelone sur les effets des coronavirus 👇 https://t.co/8RGnjtSS1L

– FC Barcelone (@FCBarcelona_es) 10 mars 2020

Parmi les différentes mesures figurent:

Les réunions professionnelles, amateurs et de formation se dérouleront à huis clos.

Le tournoi de la Coupe du monde de l’Académie du Barça est annulé, en plus de l’activité dans les académies de Chine, du Japon, de Dubaï et du Koweït.

Les équipes d’entraînement ne se rendront pas aux tournois ou aux réunions en mars et avril.

L’espace social a annulé ses activités pour le reste du mois, comme le calendrier des activités de la Fondation.

           Â