🚨Courtois, MVP du mois de janvier en Liga

Le Belge s’est vu dĂ©cerner cette distinction aprĂšs son bon mois, oĂč il a jouĂ© un rĂŽle dĂ©terminant dans les victoires de Madrid et oĂč il n’a encaissĂ© qu’un but.

Il n’est pas habituel qu’un gardien de but dĂ©croche le prix du meilleur joueur du mois de la Ligue, mais c’est que le mois de janvier de Courtois est Ă y regarder attentivement. Le Belge a Ă©tĂ© la clĂ© pour que Madrid atteigne et conserve le leadership. Il a laissĂ© son but Ă zĂ©ro contre Getafe et Valladolid et n’a concĂ©dĂ© qu’un but contre SĂ©ville.

🏆 @thibautcourtois est le meilleur joueur du mois de janvier en #LaLigaSantander!

📝 Vos arrĂȘts pour prendre @realmadrid vers le haut, CLÉS: https://t.co/xz6pZKbrhU pic.twitter.com/UZ3RSU6cMN

Madrid n’a perdu aucun match en janvier et grĂące Ă Courtois ce sont aujourd’hui les leaders. Il encaissera et offrira le prix lors du prochain match de Madrid contre Celta au BernabĂ©u. Il est le premier joueur madrilĂšne Ă remporter ce prix cette saison.