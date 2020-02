🚨Double partie médicale à Valence

Celades a annoncĂ© la liste des personnes convoquĂ©es pour visiter Getafe et si Rodrigo est lĂ , ceux qui n’y vont pas sont Cillessen et Gameiro, tous deux en raison de blessures.

Cette Ă©tape coĂ»tera Ă Albert Celades de former un onze pour disputer la Ligue, les blessĂ©s dus Ă des blessures font parfois, les listes semblent mĂȘme courtes. Sur les 18 joueurs que Getafe prend, la prĂ©sence de joueurs comme Rodrigo se dĂ©marque, et d’autres comme Esquerdo ou Rivero entrent pour complĂ©ter l’objectif.

📝 APPELER le #GetafeValencia đŸ”·đŸŠ‡ de @LaLiga pic.twitter.com/k7WYQayzE1

– Valencia CF 🩇💯 (@valenciacf) 7 fĂ©vrier 2020

Et aprĂšs avoir retirĂ© la liste, Valence a rendu public deux piĂšces mĂ©dicales, Cillessen et Gameiro. Le but nĂ©erlandais souffre d’une inflammation de la hanche gauche. De son cĂŽtĂ©, l’attaquant français a subi une blessure musculaire Ă la cuisse gauche. Les deux sont en attente d’Ă©volution.

Partie médicale | @JasperCillessen et @ kevingameiro9 https://t.co/a7sZhDiGxL

– Valencia CF 🩇💯 (@valenciacf) 7 fĂ©vrier 2020