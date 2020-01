🚨Harry Kane devra passer par la salle d’opération

L’attaquant anglais doit réparer son tendon cassé dans le tendon du jarret gauche, une blessure survenue à Southampton. Il ne reviendra qu’en avril.

Mauvaise, très mauvaise nouvelle pour Tottenham de Mourinho. Votre capitaine et vaisseau amiral Harry Kane doit subir une opération pour réparer son tendon cassé. Cela a été confirmé par le club lui-même à travers une déclaration qui garantit que l’anglais passera par la salle d’opération pour guérir la maladie.

Il devrait retourner à l’entraînement pour le mois d’avril, donc Kane manquera beaucoup de choses, d’abord et avant tout, la qualification de la Ligue des champions contre Leipzig, en plus de la FA Cup et des duels de Premier. Un coup dur pour les Spurs qui perdent leur meilleur joueur et devront voir s’ils vont au marché ou non pour remplacer leur défaite.