🚨Klopp, avec le meilleur qu’il a contre West Ham

Liverpool se formera avec le trident magique ci-dessus et la nouveauté est l’entrée de Keita au lieu de Milner qui entraîne des problèmes musculaires.

Il doit oublier la défaite de la Ligue des champions et pour cela, Liverpool veut se protéger en Premier League, où il veut récupérer l’avantage de 22 points sur City. Pour ce faire, Klopp fait ressortir le meilleur qu’il a contre West Ham à Anfield, avec la défense de gala et un centre de terrain, bien sûr.

Sans Henderson blessé et avec l’absence de Milner en raison d’une tension musculaire, Keita et Wijnaldum accompagneront Fabinho. Là -haut, il n’y a aucun doute, Mane, Salah et Firmino veulent appeler à nouveau les réseaux Anfield.