🚨La première convocation de Tabárez en 2020

La Celeste enrôle les jeux ce mois-ci, et il y a déjà la liste des convoqués.

Trois débutants et un retour qui est pratiquement un deuxième début ornent l’appel du Maître aux rencontres contre le Chili et Ecuardor, les 26 et 31 mars respectivement.

# Éliminatoires # Qatar2022🏆

Tab Oscar Tabárez a réservé 2 à 6 joueurs de football étrangers pour les deux premiers matches de @Uruguay contre le Chili et l’Équateur.

🇺🇾🇨🇱 26/3 – 19:45 h – Montevideo

/ 31/3 – 18:00 h (Oups) – Quito # ElEquipoQueNosUnehttps: //t.co/zJQE1sL1ky pic.twitter.com/yEXKiSV9F5

– Équipe nationale uruguayenne (@Uruguay) 5 mars 2020

Ronald Araújo, Mauro Arambarri et Nicolás de la Cruz sont les nouveaux visages de cet appel qui a trois noms de plus que d’habitude. À son tour, Damián Suárez revient à Celeste après 12 ans sans avoir reçu la nomination pour l’équipe nationale.