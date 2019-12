🚨Surprise dans l'appel de la Juventus

L'équipe de Sarri a publié la liste des convoqués pour la Supercoppa dans laquelle Chiellini voyage également malgré ses blessures.

Chiellini est un de plus dans le premier titre de la Juventus 19/20. L'équipe italienne se rend en Arabie saoudite pour jouer la Supercoppa italienne contre la Lazio et le fait avec toute l'équipe.

L'Italien, qui se remet toujours de sa blessure aux ligaments, voyage avec ses coéquipiers.

🏆 J'invoque des bianconeri en partenza par Riad 🇸🇦

(Nell’elenco figure large @chiellini, che non è ancora a disposizione, ma if uni ai compagni in occasione della gara che mette in palio il cousin stagionale trophy). #SupercoppaItaliana #JuveLazio pic.twitter.com/potd2TQqWR

РJuventusFC (@juventusfc) 20 d̩cembre 2019