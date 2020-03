🤯 Les 5 t-shirts les plus laids de l’histoire de l’Amérique

La grandeur d’un club ne va pas nécessairement de pair avec la conception de ses vêtements. L’Amérique est l’équipe avec le plus de championnats de l’histoire du football mexicain, mais ses conceptions ne l’ont pas favorisé à la mode. Ce sont les chemises les plus laides du club Coapa.

Plumes sur les épaules

Pour la saison 1994, les Eagles ont sauté sur le terrain avec leurs bras simulant les ailes et le bouclier au centre. Bien que son design ne soit pas le meilleur, il était l’un des plus emblématiques de l’histoire du club. Qui ne se souvient pas de Cuauhtémoc Blanco avec cette chemise?

Tout en jaune

Nous continuons avec le décompte et la chemise représentative de 1998 ne fait pas exception. Ceux de Coapa ont oublié le bleu et ont contesté leurs confrontations en jaune, avec le bouclier de l’équipe de la poitrine à l’estomac.

Le quatrième plus laid du monde

Four Four Two a dénombré les maillots de football les plus laids du monde sur leur site Web et les vêtements de la saison 2o17-18l figuraient dans le Top 5. Le maillot bleu crème simulant les ailes sur la poitrine n’était pas bien vu et classé quatrième, derrière celui de Manchester United.

Hommage? al Tri

Avant de participer à la Coupe du monde 2018 en Russie, l’Amérique a rendu un hommage raté à l’équipe nationale et a pris le peloton avec le vert caractéristique du Tri, un maillot qui a déçu ses partisans.

Les hommages ne sont pas rendus

En 2019, les Eagles ont décidé de rendre hommage à Roberto Gómez Bolaños, fan des os rouges des Azulcremas, et à l’anniversaire de «El Chanfle», personnage emblématique de la culture mexicaine du football.

Cependant, le design des vêtements est orange, avec le logo du sponsor au centre et bien qu’ils voulaient sauver son essence avec une session de tous avec les joueurs du quartier “El Chavo”, le maillot n’était pas du goût de le passe-temps.