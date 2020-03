1-0 à l’Arsenal … et cela devrait vraiment être célébré

Date de publication: Mardi 10 mars 2020 9h00

“Je pense sincèrement que Mikel Arteta obtient un tour facile des fans d’Arsenal et des médias,” dit Stewart Robson, mais son misérabilisme a été un pilier du punditry des Gunners pendant tant d’années qu’Arsenal pourrait rester invaincu pendant huit matchs de Premier League et être la meilleure équipe de Liverpool, champion élu à l’exclusion des champions de haut vol, et il soutiendrait toujours qu’ils n’ont «aucun plan de match du tout ». Oh. Attends une minute. C’est exactement la situation actuelle. Et il est toujours misérable. Et en quelque sorte en faisant valoir qu’il devrait y avoir plus de critiques à l’égard de ce côté d’Arsenal et de ce manager.

Peut-être aurait-il dû regarder ESPN et leur réaction à une victoire 1-0 sur West Ham, avec Steve Nicol décrivant avec désinvolture “une performance typique d’Arsenal”. Comment tout le monde pourrait maintenant décrire une victoire 1-0 comme «une performance typique d’Arsenal» est un mystère. C’est seulement leur troisième de la saison. Seul un imbécile aurait prédit en 2019 que les Gunners auraient la défense la plus serrée de la Premier League en 2020; seul un idiot décrirait désormais les Gunners autrement que comme un travail encourageant en cours.

«Pourquoi continuons-nous à considérer Arsenal comme étant Arsenal il y a 20 ans? Ils nous ont montré qu’ils sont au milieu de la table; ces jours grisants sont révolus », a poursuivi Nicol, décrivant allègrement un club qui a terminé dans le top six depuis 25 ans comme s’il s’agissait de Crystal Palace. Il a cherché à recadrer la discussion et à parler des Gunners comme si leur histoire et leur potentiel correspondaient à leur neuvième place, mais c’est pour ignorer volontairement les preuves à la fois des statistiques et de nos propres yeux qu’il s’agit d’une équipe d’Arsenal essayant de apprendre et adhérer à une nouvelle philosophie tout en améliorant simultanément les bases. Il est quasiment impossible d’avoir du succès pendant le processus d’adaptation. Demandez à Pep Guardiola, qui a décrit sa première saison à Manchester City comme un «désastre». Et cela avec l’avantage d’une pré-saison complète et d’un transfert de 140 millions de livres sterling.

Par toute mesure objective, Arteta a amélioré Arsenal. Oui, il y a eu des matchs nuls et des victoires plus dures, mais comparez le 2-2 sh * t-fest avec Palace aux Emirats plus tôt cette saison à la victoire serrée sur West Ham samedi. Deux équipes d’opposition avec des styles similaires – l’une s’est terminée par un match nul et le capitaine a juré avec colère contre les fans; l’autre s’est terminé par une victoire 1-0, plus de possession et un taux de réussite des passes plus élevé. Il y a une tendance naturelle à déprécier Arteta pour être Guardiola-lite car 69% des tirs ne portaient que deux tirs cadrés, mais être une version moindre de l’un des grands entraîneurs du football moderne est certainement mieux que de n’avoir aucune identité. Il existe des preuves évidentes d’un plan, même si l’exécution est étrangement imparfaite après moins de trois mois.

Belle performance? Non.

Excellent résultat. Absolument.

C’est trois points très importants.

– arseblog (@arseblog) 7 mars 2020

Il est peu probable qu’Arteta choisisse un jour de repousser quatre arrières de Sokratis, David Luiz, Pablo Mari et Bukayo Saka, et pourtant Arsenal garde toujours sa cage inviolée. Et certes, l’inclusion controversée de Sokratis en tant qu’arrière droit a laissé Nicolas Pepe très unidimensionnel, mais c’est un sacrifice qu’Arteta semble disposé à faire pour a) la sécurité défensive et b) la largeur de Saka à gauche, ce qui permet à son tour à Pierre-Emerick Aubameyang d’entrer. Ce n’est pas un système parfait, mais c’est une solution «faire faire et réparer» à une équipe déséquilibrée. C’est aussi très certainement un plan.

En vérité, ils étaient pauvres contre les Hammers – la victoire devait plus à Bernd Leno qu’à quiconque en rouge – mais être moins impressionné que les Gunners aient quand même émergé avec trois points est ridicule. Comme l’a dit Arteta lui-même: «Le plus important est de trouver un moyen de gagner. C’est ce que font les grands clubs. »

Et Arsenal est toujours un gros club. Ils peuvent ne pas être difficiles pour le titre, mais il convient de noter au milieu de tout le vertige ce Manchester United ressuscité que les Gunners ont marqué plus et encaissé moins de buts en 2020. Ce n’est pas quelque chose qui se produit par accident. Ce n’est pas quelque chose qui se produit si vous n’avez pas de plan. Et ce n’est absolument pas «typique» d’Arsenal au cours de la dernière décennie.

Sarah Winterburn