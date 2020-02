1-5 Fiorentina contre Samp: Vlahovic et Chiesa écrasent le Blucerchiati

Goleada de Fiorentina à Marassi contre Samp avec les accolades de Vlahovic et Chiesa qui a donné, avec le but de Thorsby, trois points très importants à Beppe Iachini qui s’éloigne de la zone de relégation.

PREMIER MOITIÉ – Un match de descente pour la Fiorentina, grâce au propre but de Thorsby après huit minutes qui ont battu Audero en jouant avec Bereszynski sur un centre de Vlahovic sans attaquant violet pour mettre la pression sur les deux joueurs de la Sampdoria. Après onze minutes, le doublé: handball de Gaston Ramirez avec l’arbitre Irrati qui, après avoir consulté le VAR, a accordé le penalty à la Fiorentina. Gauche pour croiser Vlahovic avec Audero qui a touché mais n’a pas réussi à dévier le ballon hors de la porte. A 40 ‘un autre tour de course: un nouveau penalty en faveur de la Fiorentina pour un coude de Murru contre Pezzella. Deuxième jaune pour le défenseur de Samp et penalty transformé par Federico Chiesa qui a quasiment clôturé le match. Avant l’intervalle deux épisodes de plus: d’abord l’expulsion, toujours par double prudence, de Milan Badelj, puis un véritable miracle de Dragowski sur une tête à bout portant de Tonelli qui a permis à l’alto d’aller aux vestiaires au 0 -3.



SAMP OCCASION – La reprise a commencé par un double changement opéré par Claudio Ranieri. Hors Thorsby et Bertolacci et à l’intérieur de Jankto et Vieira, avec l’entraîneur de Blucerchiato qui a donc tenté de donner de la fraîcheur à son équipe malgré le triple désavantage. À 51 ‘de chance pour les Dorians: lancer au millimètre de Ramirez et tir à la mouche de Quagliarella mais Dragowski s’est préparé en déviant pour un corner.

POKER VIOLET – A 57 ‘quatrième but de la Fiorentina. Bon redémarrage de l’équipe toscane, avec Castrovilli qui a trouvé un espace parfait pour diriger Dalbert. L’extérieur brésilien a botté fort et bas pour traverser, avec Audero pas parfait dans le rejet avec ses pieds: ballon qui est allé droit sur Vlahovic pour un tap-in très confortable qui a donné le 0-4. Peu de temps après, une belle action de l’église qu’il a filmée de l’extérieur de la zone en frappant le poteau à gauche d’Audero. D’autres changements se sont ensuite produits au milieu de la seconde moitié, avec Ranieri qui a appelé Ramirez sur le banc en insérant Depaoli et Iachini qui ont plutôt remplacé Castrovilli et Duncan, envoyant Pulgar et Benassi sur le terrain.

LA FINALE – Fête complète pour la Fiorentina à 78 ‘avec l’accolade également par Federico Chiesa. Le but de l’alto numéro 25 était magnifique et avec un droit de l’extérieur de la zone, il a battu Audero qui n’a touché que le coup violent du joueur de lis. Dans la reprise, le but du drapeau Samp avec Gabbiadini, dernier à abandonner, sur la passe décisive de Colley.