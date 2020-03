10 des meilleurs merveilles sur Football Manager 20: Haaland, Aarons, Tonali …

Lectures rapides

Football Manager 2020 est arrivé – et comme toujours, nous avons parcouru la base de données du jeu pour trouver les meilleurs merveilles à acheter.

Les goûts de Kylian Mbappe ou Matthijs de Ligt ne figurent pas ici; vous les connaissez déjà, et à moins que vous ne gériez un super-club, vous ne pourrez pas les acheter de toute façon.

Au lieu de cela, nous nous sommes concentrés sur les adolescents à des prix raisonnables qui jouent pour des clubs suffisamment petits qui pourraient, si vous êtes suffisamment convaincants, adhérer au projet que vous démarrez.

Et la signature de Wonderkids est un must, au fait. Pour ceux qui découvrent le jeu, l’achat de jeunes joueurs est sans aucun doute le meilleur moyen de transformer un club intermédiaire en club d’élite; c’est la voie la plus simple vers le football avec ballon d’argent.

Pour les non-initiés: vous ne croirez pas à quelle vitesse ces statistiques augmentent dans un an ou deux après la date de début du jeu, même s’il convient de noter que leurs statistiques varient légèrement d’une sauvegarde à l’autre.

Erling Haaland (ST)

La montée en puissance de l’attaquant de Salzbourg a été trop rapide pour modifier radicalement sa réputation ou sa valeur sur FM20, ce qui signifie que Haaland peut être apprécié loin de l’Allemagne.

Il commence par au moins 16 dans de nombreuses statistiques cruciales pour un attaquant, y compris la “ finition ”, “ hors du ballon ”, le “ rythme ” et la “ force ”, et bien que les quatre d’entre eux aient seulement le potentiel d’atteindre environ 18 son jeu polyvalent le rattrape.

Il est le genre d’avancé avancé que nous ne voyons généralement que dans les régens – le type de buteur absurde. Évalué à 5,1 millions de livres, il lui en faudra environ quatre fois plus pour l’acheter. Et il est une affaire absolue à cela.

Thiago Almada (AMC)

La starlette Velez, âgée de 18 ans, ne coûte que 2 millions de livres sterling, principalement parce qu’il n’est pas encore sur le radar de la plupart des clubs européens, mais il devrait l’être. Almada n’entrera pas directement dans votre première équipe, mais d’ici un an, il devrait avoir au moins 17 statistiques de “travail d’équipe”, de “flair”, de “vision” et de “technique”.

Almada est un meneur de jeu de luxe classique, ce qui signifie qu’il ne conviendra pas au style de jeu de chaque manager, mais si vous pouvez vous permettre quelqu’un sans bravoure, force ou leadership, ses talents créatifs deviendront vitaux. Le salaire actuel de 3,4 k £ par semaine lui permet de gagner facilement.

Nehuen Perez (CB)

Prêté à Famalicao par l’Atletico Madrid, il ne faudra pas longtemps pour que ce défenseur central devienne un habitué de Diego Simeone.

Cependant, Football Manager a tendance à offrir des opportunités de signer des joueurs prêtés relativement rapidement, et nous avons constaté que quelques accords de prêt pour Perez lui suffisaient pour voir votre club comme chez lui.

Perez n’est pas pour les clubs centrés sur la possession, mais plutôt un défenseur sans faille qui dirigera tout et effacera tout. Sa «technique» et sa «première touche» sont toutes deux de 10, contrebalancées par «l’agression» et la «bravoure» à 16 ans ou plus.

Dayot Upamecano (CB)

Manchester United et Tottenham seraient intéressés par le jeune défenseur central français qui fait des vagues au RB Leipzig, c’est pourquoi il est surprenant qu’il puisse être acheté pour un coût raisonnable d’environ 25 millions de livres sterling sur FM 20.

Les statistiques physiques d’Upamecano sont excellentes au début du jeu, et ses statistiques défensives – à partir de 12 ou 13 ans – augmentent considérablement dans les 12 mois suivant le début.

Il est l’un des joueurs à prendre immédiatement, car d’ici 2020, le Real Madrid commencera à flairer.

Max Aarons (RB)

L’inclusion la plus surprenante sur la liste de cette année est Max Aarons, un arrière droit de Norwich City qui n’a pas encore fait beaucoup de marque en Premier League – mais qui Sports Interactive pense être l’un des meilleurs arrière droit de son génération.

Aarons est assez engagé pour la cause à Norfolk et, à 17 millions de livres sterling, ne peut pas être signé immédiatement, mais si Norwich est relégué la première année, il devient rapidement disponible.

Les joueurs FM expérimentés ont seulement besoin de jeter un coup d’œil à ses chiffres pour savoir: c’est un arrière droit polyvalent qui ne vous laissera pas tomber.

Sandro Tonali (DMC)

C’est la troisième année consécutive que Tonali apparaît comme l’un des milieux de terrain les plus en vogue du jeu, et après une légère baisse des capacités attendues en FM19, le joueur de Brescia, âgé de 19 ans, est de retour avec les meilleurs. C’est probablement grâce à une impressionnante première saison en Serie B et à son profil élevé après la promotion de Brescia.

Les statistiques mentales de Tonali sont presque toutes de 16 ans ou plus au moment où il est au début de la vingtaine, ce qui, associé à de fortes statistiques de «technique» et de «passage», fait de lui un brillant milieu de terrain défensif moderne.

Comme Aarons, cela vaut la peine d’attendre que Brescia descende avant de tester les eaux.

Romario Baro (MC)

Joueur très similaire à Tonali mais évalué à la moitié du prix, Baro fait un excellent milieu de terrain central sur FM20. Il n’a pas encore fait partie de la première équipe de Porto, jouant seulement trois fois cette saison, ce qui devrait le rendre facile à retirer du Portugal – bien qu’il lui faudra au moins deux ans avant d’être prêt à commencer régulièrement.

Le seul problème avec Baro est qu’il manque de force, de leadership et de capacité de tête, et qu’il ne peut donc pas être converti en un milieu de terrain défensif robuste comme Tonali. Cependant, un salaire de 3,2 k £ le rend plus facilement accessible.

Yari Verschaeren (AMC)

Le prochain grand joueur à sortir de la chaîne de production à Anderlecht, Verschaeren sera presque certainement une grande star et a déjà remporté ses premières sélections et marqué son premier but pour la Belgique.

FM20 en a pris note et Verschaeren est déjà évalué à 6 millions de livres grâce à sa «première touche» (16), son «agilité» (17) et sa «vision» (15). C’est un joueur inhabituellement labyrinthe pour le rôle n ° 10, à bien des égards similaire à la directivité offensive de l’ancien milieu de terrain d’Anderlecht Youri Tielemans. Il est un peu cher, mais ça vaut vraiment la peine de signer.

Amine Gouiri (ST)

L’attaquant de 19 ans de Lyon n’est pas bien connu en Europe mais ce n’est qu’une question de temps. Gouiri a tout pour devenir l’un des meilleurs attaquants complets du jeu, de la «technique» et du «rythme de travail» à la «finition» et au «rythme».

La plupart d’entre eux commencent à environ 13 ans, ce qui signifie qu’il est en quelque sorte un épanouisseur tardif, mais évalué à 1,5 million de livres sterling, il vaut la peine de l’acheter immédiatement, puis de présenter progressivement le Français à la première équipe.

Alban Lafont (GK)

À part Gianluigi Donnarumma, il n’y a pas beaucoup de jeunes gardiens de but sur FM20 qui valent la peine d’essayer de constituer une équipe, mais le tireur de la Fiorentina, âgé de 20 ans, peut certainement faire un travail pour une équipe de Premier League.

Prêté à Nantes, vous aurez cependant besoin de patience pour mettre la main sur Lafont.

Ses statistiques de base en gardien de but sont particulièrement solides, même si Lafont manque un peu du côté mental du jeu. Son «agilité», ses «réflexes», sa «maniabilité», sa «portée aérienne» et «en tête-à-tête» atteignent au moins 16 ans.

