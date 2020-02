10 février 1986, l’AC Milan passe officieusement entre les mains de Silvio Berlusconi

SONDAGE

Le 10 février 1986 est une date importante non seulement pour l’histoire de Milan mais certainement aussi pour le football italien et au-delà: avec l’acquisition officieuse, la ratification officielle aura lieu dix jours plus tard, le 20 février, Silvio Berlusconi devient le nouveau propriétaire du AC Milan. Le 24 mars, il en devient également le président. Une ère extrêmement glorieuse commence pour Milan, qui gagnera beaucoup au niveau national mais surtout international. Berlusconi a été de loin le président le plus titré de l’histoire de l’AC Milan: 8 fois champion d’Italie, 5 fois champion d’Europe puis 2 Coupes Intercontinentales et une Coupe du Monde des Clubs. Il a également remporté 7 super coupes italiennes, 5 européennes et une coupe italienne pour un total de 29 trophées officiels en 30 ans. Berlusconi va également changer la façon de comprendre le football en Italie: à partir des gros investissements, décidément nouveaux pour l’époque, jusqu’à une idée de plus en plus spectaculaire et médiatique du football.

