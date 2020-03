10 footballeurs et entraîneurs qui se sont mis d’accord sur plus d’une équipe

Il y a des joueurs qui, par hasard ou provoqué, ont coïncidé avec la même entraîneur dans plus d’une équipe. Voici quelques exemples:

1. Guardiola et Thiago Alcántara

Le de Sampedor est celui qui a donné à Thiago la première chance jouer à Barcelone quand j’étais encore adolescent. Des années plus tard, le milieu de terrain il a signé pour le Bayern et après seulement une saison, Pep est redevenu son entraîneur

2. Favre et Reus

Les deux ont convenu pendant une saison et demie au Borussia Mönchengladbach. Favre a repris le équipe en janvier 2011 et Reus est resté là-bas jusqu’à l’été 2012. Puis le meneur de jeu a signé pour le Borussia Dortmund, l’équipe à laquelle l’entraîneur est arrivé en 2018.

3. Mourinho et Matic

Dans les deux cas étaient dans deux des équipes le plus puissant d’Angleterre. Matic a signé pour le Chelsea en 2013, alors que Mourinho était dans sa deuxième étape sur le banc bleu. Après deux saisons, ils se sont revus les visages chez Mancheser United

4. Sarri et Higuaín

Dans ce cas la coïncidence était triple. Higuain a atteint son meilleur niveau aux bas naples Les ordres de Sarri et cela lui a valu de signer pour le Juventus, où les deux se sont rencontrés à nouveau cette saison. Cependant, l’Argentin était également la saison dernière sous les ordres de l’Italien à Chelsea, l’équipe à laquelle les bianconeri lui ont donné 1 an.

5. Guardiola et Yayá Touré

Dans les deux des affaires ont été soumises à Yaya Touré. Au Barcelone l’a fait en 2007 et un an plus tard, c’était un élément clé dans l’incroyable sextete que l’équipe a réalisé avec Guardiola. Trois ans après est allé à Villeoù il est devenu une star quand Pep Il a déjà signé pour eux en 2016.

6. Emery et Negredo

Ngredo a explosé il y a plus de 10 ans dans une équipe de révélation comme Almería, réalisé par Unai Emery. Des années plus tard, quand Álvaro était déjà international avec l’équipe espagnole, le destin les unit à nouveau en défendant les couleurs de Séville.

7. Ancelotti et James

La première étape des deux ensemble C’était au Real Madrid. L’année où James a fait ses débuts avec les Blancs était le dernier d’Acelotti sur le banc du Bernabéu. Quelques saisons plus tard ils ont coïncidé deux mois au Bayern, jusqu’à ce que l’entraîneur italien soit renvoyé.

8. Allegri et Pirlo

Pirlo a quitté Milan, où il était devenu un footballeur, fin 2011 après pas détenu par Allegri. Il a atterri à la Juventus et est allé avec l’équipe de Turin avec qui il a atteint son meilleur niveau. En 2014, Massimilaino a repris le banc de la Juve et j’étais là pour une saison ensemble

9. Setién et Junior Firpo

L’année dernière les deux faisaient partie de la Betis, avec qui en 2018 avait réussi à se classer cinquième de la ligue pour la Ligue Europa. Cette saison, avec le licenciement de Valverde et l’arrivée de Setién Sur le banc de Barcelone, les deux se sont à nouveau rencontrés.

10. Lopetegui et Reguilón

Même si je n’ai pas fait ses débuts avec lui, Reguilón faisait partie de la première équipe du Real Madrid l’année dernière, lorsque Lopetegui a repris l’équipe. Juste une saison plus tard, je lui fais confianceet Sergio est devenu incontestable sur le côté gauche de la Séville sous le commandement de Julen.

