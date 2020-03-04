10 joueurs disqualifiés et une amende

Le juge des sports, Avv. Aniello Merone, assisté des députés Avv. Fabio Pennisi, Avv. Giacomo Scicolone avec la collaboration du représentant de l’AIA, M. Sandro Capri et du secrétaire-gérant M. Marco Ferrari, a adopté les décisions suivi en détail ci-dessous.
COURSES DU 1/3/2020
SOCIETE ‘
FIN
Euro 1200,00 US SAVOIE 1908 Pour faire lancer à ses supporters quelques (5/6) briquets et une tige en plastique à l’adresse du banc adverse.
ENTRAÎNEURS
DISQUALIFICATION POUR UNE COURSE RÉELLE
OLLIO ANTONINO (PALMESE A.S.D.)
Footballeurs expulsés
DISQUALIFICATION POUR TROIS COURSES RÉELLES
FEDERICO SALVATORE (MARSALA CALCIO A R.L.) Pour avoir frappé un footballeur adverse avec un coup de poing.
MAESANO CARMELO (PALMESE A.S.D.) Pour avoir frappé un footballeur adverse avec un coup de poing.
DISQUALIFICATION POUR DEUX COURSES RÉELLES
NOTO MARIO SANTO (FOOTBALL BIANCAVILLA 1990)
JOUEURS NON EXPIRÉS
DISQUALIFICATION POUR UNE COURSE RÉELLE DE RÉCURRENCE EN ADMONITION (X INFR)
GIUFFRIDA GIOVANNI (FOOTBALL CLUB MESSINA)
MBAYE IBRAHIME (ROCCELLA)
DISQUALIFICATION POUR UNE COURSE RÉELLE DE RÉCURRENCE EN ADMONITION (V INFR)
D AUSILIO ALESSANDRO (F.C. GIUGLIANO 1928)
TARASCIO ANTONIO (F.C. GIUGLIANO 1928)
UNGARO GAETANO (MESSINE SSDARL)
MISALE SANTINO (PALMESE A.S.D.)
DISQUALIFICATION POUR UNE COURSE RÉELLE POUR RÉCIDIV. EN RECONNAISSANCE (XIV INFR)
SABA ALFREDO (TROINA)
ADMONITION AVEC AVIS (IX)
MAURO FRANCESCO (MARINA DI RAGUSA)
RECONNAISSANCE AVEC AVIS (IV INFR)
BONACCORSI SAMUELE (FOOTBALL BIANCAVILLA 1990)
DÉCOUVREZ DÉMÉTRIUS (PALMESE A.S.D.)
CUCCINIELLO GIUSEPPE (SAN TOMMASO CALCIO)
LE COMPAGNON DE GIOVANNI (TROINA)