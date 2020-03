10 matchs historiques du Real Madrid que tous les fans doivent regarder pendant la quarantaine

10. FC Barcelone 3 – 3 Real Madrid

Il peut être un peu étrange de commencer cette liste avec un match dans lequel les Blancs n’ont pas gagné, mais comme le Real Madrid a toujours su apprécier les grands joueurs, la première rencontre est celle qui nous a montré que Leo Messi irait aussi loin qu’il le voulait . C’était en 2006 et l’Argentin n’était qu’un jeune homme qui s’est démarqué avec Ronaldinho, mais devant les meringues il s’est consolidé. C’est un jeu qui mérite d’être regardé.

Ruud van Nistelrooy a ouvert la boîte avec un tir de l’extérieur de la zone peu après le début du match, mais Messi n’a pas tardé à réagir et à déclencher la joie au Camp Nou. Deux minutes plus tard, depuis le point de penalty, les Néerlandais battaient à nouveau Víctor Valdés pour doubler le sien et encore celui qui, à cette époque, avait 19 ans du FC Barcelone égalait le combat.

A la fin de la pause, Oleguer a vu le deuxième carton jaune et est allé aux vestiaires plus tôt que prévu, laissant le FC Barcelone avec un de moins tout au long de la seconde moitié. Sergio Ramos, avec sa tête, a mis les Madridistas en tête, et lorsque le match a été pratiquement condamné, à la 89e minute, Leo Messi est apparu à nouveau pour faire le troisième dans son compte privé, déchaîner l’euphorie de son peuple et certifier la dernière égalité.

9. FC Barcelone 2-2 Real Madrid

Le Camp Nou n’a pas célébré le match nul, également au cor, de l’équipe blanche le 13 octobre 1999. La première Classique disputée un mercredi, ce qui n’a pas empêché les tribunes de déborder. Les Blancs ne sont pas arrivés à un bon moment, leur entraîneur, John Benjamin Toshack a été pénalisé, mais Raúl González Blanco a ouvert le score avec le premier but de sa carrière au domicile de l’éternel rival.

Rivaldo a égalisé le match pour les Catalans et à partir de là, le match a commencé à chauffer. L’arbitre n’a pas sanctionné une main en faveur du Real Madrid sur la ligne de but et Figo a marqué le deuxième pour les Catalans avec un superbe tir. Cependant, la température n’a pas baissé et Kluivert, après avoir reçu un carton jaune, a réprimandé avec colère l’arbitre et a été expulsé. Et la fête s’est encore réchauffée, au point de voir Van Gaal sauter sur le terrain pour disperser une dispute.

Joan Gaspart, alors président du FC Barcelone, a même quitté la boîte et parmi toutes les bagarres et les cris des tribunes Raúl est apparu à nouveau, avec une touche subtile, une de ces cuillères qui est souvent dite, a battu le gardien de but culé pour célébrer en emportant du doigt à la bouche, ordonnant de faire taire le Camp Nou.

8. Real Madrid 3 – 0 Valence

Nous avons entamé la ronde de finale de la Ligue des champions avec la huitième, qui s’est tenue le 24 mai 2000 au Stade de France. Les Blancs n’ont pas eu beaucoup de mal à battre une Valence méritante qui a atteint pour la première fois de son histoire un match d’une telle ampleur. Morientes a fait le premier à la 39e minute, McManaman est arrivé deuxième au tableau d’affichage à la 66e et Raúl, avec une course en solo de 70 mètres qui a culminé en dribblant le gardien de but et définissant, a prononcé la finale. La huitième Coupe d’Europe pour le Real Madrid.

7. Bayer Leverkusen 1 – 2 Real Madrid

Deux ans plus tard, l’équipe blanche a de nouveau atteint la finale de la compétition continentale maximale à Hampden Park. Un match qui a été décidé en première mi-temps et qui comptait trois grands noms. Le premier était Raúl González, qui, s’il avait fermé le score deux ans plus tôt, l’ouvrait cette fois à la huitième minute. Lucio égalisait le choc cinq minutes plus tard et à la minute 45, au bord de la pause, ce serait l’heure de la nuit.

Roberto Carlos pour Solari, l’Argentin envoie un long ballon sur la défense et le Brésilien, pressé, envoie le ballon au ciel de Glasgow. Zinedine Zidane l’attend à l’avant de la zone, place son corps, regarde le but, arme sa jambe et frappe une volée, sans laisser le ballon toucher le sol pour la conduire à travers l’équipe. Le Français a réalisé l’un des plus beaux buts de l’histoire de la compétition et a donné à son demi-titre.

L’autre moitié était due à un jeune Iker Casillas qui a remplacé César Sánchez, blessé en Equateur en seconde période. Le gardien espagnol est devenu un homme, résistant aux attaques des Allemands, qui cherchaient une cravate à tout prix mais à maintes reprises ils ont trouvé une assurance entre les trois combinaisons.

6. Real Madrid 4 – 1 Atlético de Madrid

Douze ans s’étaient écoulés depuis ce but de Zidane et le Français était désormais le deuxième entraîneur des Blancs. Pour la première fois dans l’histoire, deux équipes de la même ville se disputaient le trône européen et le match n’aurait pas pu être plus excitant. L’Atlético de Madrid n’avait remporté aucune Coupe d’Europe et les meringues aspiraient à la «Décima».

Le match n’aurait pas pu commencer pire pour Simeone, Diego Costa s’est blessé à la dix-neuvième minute, mais Diego Godín a dépassé les rojiblancos en première mi-temps et a déclenché l’illusion de son peuple. Les minutes passaient, la fin du match approchait et les athlètes virent de très près la victoire, le trophée et la gloire de remporter le maximum de rival, mais le match dura jusqu’à 95 et les Blancs pressèrent de plus en plus fort.

Minute 92 et demi, la défense du matelas contrecarre encore une autre chance et concède un nouveau corner, Luka Modric s’approche du ballon, le chouchoute, fait un run et l’envoie au centre de la surface. Au point de penalty, Sergio Ramos saute plus que quiconque, frappe le ballon et l’envoie à l’arrière du but, rendant l’étirement de Courtois, 1-1, inutile, le match entre en prolongation.

Le but du camero était une cruche d’eau froide dont les matelas ne récupéraient pas. La première partie des prolongations a été égale, mais en seconde période, Gareth Bale a dépassé les blancs, Marcelo a mis le troisième et Cristiano Ronaldo, du point de penalty, a mis fin au match et à tous les espoirs de matelas. Le «dixième» était chez lui.

5. Real Madrid 1 – 1 Atlético de Madrid

Deux ans plus tard, même match et mêmes rivaux, les deux principaux clubs madrilènes s’affrontaient à nouveau dans le match pour «Orejona», mais cette fois à Milan. Zidane avait déjà été promu entraîneur-chef et vivait son premier grand match sur le banc blanc. Et cette fois, ce sont les blancs qui ont pris les devants grâce à un but de Sergio Ramos, mais les matelas ont égalé le score en seconde période avec un but de Yannick Carrasco. La finale, deux ans plus tard, est revenue aux heures supplémentaires.

Cette fois, les athlètes ont tenu bon et le match s’est terminé par un tir de barrage décisif. Les deux hobbies mettent la main à la tête, les plus nerveux se mordent les ongles, certains ne veulent même pas le voir. Tout ou rien à des lancers de onze mètres. Lucas Vázquez prend l’initiative, prend le ballon et joue avec lui jusqu’au point de penalty, le place, tire et marque, saisit sa chemise et frappe le bouclier. Le passe-temps blanc devient fou.

Et, comme lui, tout le monde frappait jusqu’au quatrième emplacement des matelas, Juanfran Torres, au poteau. Le cinquième lui était réservé par Cristiano Ronaldo, qui avait toute la pression, mais n’a pas échoué. But et célébration sans maillot avec toute l’équipe, le Real Madrid a réalisé sa onzième Coupe d’Europe.

4. Real Madrid 4-2 Bayern Munich

Les quarts de finale de la Ligue des champions, le 18 avril 2017, et l’équipe allemande ont visité le Santiago Bernabéu après la victoire de Madrid par un but à deux à l’Allianz Arena. Les Blancs ont accueilli les Allemands comme favoris et en voyant la première mi-temps, rien ne faisait penser à ce qui se passerait dans les 45 minutes.

Robert Lewandowski, sur penalty, a dépassé le Bayern et a laissé son équipe à un but de la passe, et les Allemands sont devenus un pylône de marteau qui n’a cessé d’attaquer le but de Keylor Navas. Cristiano Ronaldo, de la tête, égalisa le score en 76 et une minute plus tard, Sergio Ramos, dans une malheureuse carambole, marqua seul, 1-2 et le match allait prolonger.

L’histoire disait que les Blancs n’étaient pas très bons pour décider des matchs contre les Bavarois, mais cette fois c’était différent. Cristiano Ronaldo a tenté une fois Neuer de l’extérieur de la surface, raté le deuxième et trouvé le but sur le troisième. Déjà dans la deuxième partie de l’extension, Marcelo, après un détail brillant, a donné la troisième aux Portugais pour faire son tour du chapeau. Et Marco Asensio a condamné le match et sa propre passe.

3. Juventus Turin 1 – 4 Real Madrid

Les Blancs, après avoir battu le Bayern en quarts, ont laissé l’Atlético Madrid derrière en demi-finale et se sont plantés en finale contre les Italiens. Dans l’équipe de la “ Juventino ”, deux anciennes connaissances madrilènes comme Gonzalo Higuaín et Sami Khedira, sur le banc blanc un champion d’Europe avec à la fois comme Zinedine Zidane et Álvaro Morata, bourreau des meringues deux ans plus tôt avec la “ Vecchia Signora ”.

Cependant, aucun d’entre eux n’avait un rôle spécial puisque le premier a été fait par Cristiano Ronaldo à la 20e minute. Sept plus tard Mandzukic, avec un tir acrobatique, a mis la cravate et le jeu s’est ainsi arrêté. Après avoir traversé les vestiaires, le Real Madrid est devenu un jeu et des occasions, consolidant ainsi sa domination en Europe avec l’un des meilleurs matchs de l’ère Zidane.

Casemiro a dépassé les Blancs à la 60e, Cristiano a fait le deuxième pour lui à la 64e et Marco Asensio a condamné à la 90e minute pour réaliser ce que personne n’avait jamais réalisé auparavant, remportant deux matchs consécutifs en Ligue des champions. Le «douzième» était une réalité.

2. Real Madrid 3-1 Liverpool

Stade olympique de Kiev, le 26 mai 2018, un an plus tard, le Real Madrid s’est glissé de nouveau en finale de la Ligue des champions, le troisième de suite. La première mi-temps a été égale, avec des occasions pour les deux côtés, un blessé pour chaque équipe avec Salah et Carvajal, mais aucun but et ils ont tout laissé pendant quelques secondes 45 minutes qui ont commencé par une crise cardiaque.

Karim Benzema a mis les Blancs en tête après un échec retentissant de Karius à la 51e minute et les «rouges» ont répondu à la 55e avec le nul de Sadio Mané. Zidane a décidé de donner une avance à Gareth Bale en 61 et cela a complètement changé la donne. Le Gallois n’a pas mis deux minutes à quitter l’un des buts du tournoi, de l’année et de l’histoire de la compétition avec un Chilien qui a éclipsé ce que Cristiano Ronaldo avait fait dans les quartiers de la Juventus.

Et déjà à la 83e minute, Cardiff était à nouveau plein de confiance pour libérer un fouet des trois quarts du terrain que Karius n’a pas réussi à effacer et a fini par entrer. Les blancs ont ainsi condamné le parti et emmené le «treizième» aux vitrines de Bernabéu.

1. Real Madrid 3 – 1 Majorque

Laissant de côté la Ligue des champions, probablement l’un des matchs les plus passionnants de l’histoire du club au cours de ce siècle a été celui auquel Majorque a fait face lors de la dernière journée de LaLiga en 2007. Après le «Tamudazo» de la veille, le Real Madrid dépendait de lui pour remporter le championnat, il devait gagner au Santiago Bernabéu, mais le match allait à l’encontre du but de Varela à la 14e minute du match.

Les minutes ont passé et les buts dont les Blancs avaient besoin ne sont pas venus, Madrid a même souffert et aurait pu encaisser jusqu’à deux buts de plus. Puis Fabio Capello a décidé de présenter José Antonio Reyes sur le terrain pour un David Beckham qui partait avec une gêne à la cheville sous les yeux vigilants de sa femme et de Tom Cruise dans les gradins. L’Utrerano avait besoin d’une seule touche pour faire le lien et redonner espoir au stade.

Le Real Madrid avait besoin d’au moins un autre but et la fin approchait. Encore une fois, Reyes allait être le protagoniste quand il a lancé un corner que Diarra, avec beaucoup de chance, a envoyé au fond du filet. Et le sévillan terminerait sa grande soirée avec le but qui a condamné le match, un superbe tir de l’extérieur de la zone qui valait une Ligue et qui a déclenché la folie à Madrid.