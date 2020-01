10 statistiques accrocheuses de Marcus Rashford après la 200e apparition de Man Utd

Lectures rapides

Marcus Rashford a célébré son 200e match pour Manchester United avec un doublé lors d’une victoire 4-0 contre Norwich City à Old Trafford dimanche.

Il a peut-être subi des pics et des creux à cette époque, mais atteindre ce point de repère à seulement 22 ans met en évidence ce qu’est un talent Rashford.

Nous avons rassemblé 10 statistiques impressionnantes de la carrière des Red Devils de Rashford à ce jour.

– Rashford est le troisième plus jeune joueur à atteindre 200 matchs pour Manchester United après George Best et Ryan Giggs.

– Il est également le deuxième plus jeune joueur à atteindre 40 buts en Premier League pour Manchester United après Wayne Rooney.

– Avec un total combiné de 14 buts et quatre passes décisives en Premier League cette saison, c’est déjà la campagne la plus productive de Rashford dans la compétition.

– Rashford marque en moyenne un but ou une passe toutes les 104,6 minutes en Premier League en 2019-20.

Beyond est fier de devenir le 3ème plus jeune joueur à avoir participé à 200 jeux @ManUtd 🔴⚪️

Je ne peux pas exprimer en mots ce que signifie suivre Giggsy et George Best. Deux buts et trois points complètent une journée parfaite 👊🏿 pic.twitter.com/X4g72EMH0S

– Marcus Rashford (@MarcusRashford) 11 janvier 2020

– Jamie Vardy est le seul joueur de Premier League avec plus de buts que Rashford cette saison.

– Avec 19 buts toutes compétitions confondues, Raheem Sterling (20 ans) est le seul joueur de Premier League avec plus de buts ce trimestre.

– L’international anglais n’a besoin que d’un but de plus pour United pour égaler le score de Dwight Yorke pour le club, ayant déjà marqué plus de buts pour les Red Devils que Robin van Persie, Javier Hernandez, Dimitar Berbatov et Teddy Sheringham.

– Rashford est maintenant le meilleur buteur de moins de 23 ans dans les cinq grandes ligues européennes avec 14 buts, soit un de plus que Tammy Abraham de Chelsea.

– Nous ne savons pas pourquoi Rashford doit être comparé à Cristiano Ronaldo, mais apparemment il le fait. Quoi qu’il en soit, après 200 apparitions pour United, Ronaldo avait marqué 54 buts. Rashford en a réussi 10 de plus.

– En 200 matches à Manchester United, le record général de Rashford est de 64 buts et 26 passes décisives – contribuant directement à un but tous les 2,22 matchs en grande partie en tant qu’ailier.

