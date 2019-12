11 choses que nous avons adoré ce week-end: Mbappe, Salah, Messi, Lukaku et plus

Lectures rapides

Le week-end, Liverpool a été couronnée meilleure équipe du monde, Chelsea et Tottenham ont joué une rencontre passionnante dans le titre de la Premier League.

Ailleurs, Kylian Mbappe l'a allumé avec une nouvelle coupe de cheveux frappante et Romelu Lukaku continue de prendre la Serie A d'assaut.

Nous avons rassemblé le meilleur de l'action sur et en dehors du terrain.

Kylian Mbappe

Essayez de l'arrêter.

De la défense à l'attaque en dix secondes 🔥

Kylian Mbappé termine une contre-attaque rapide du PSG avec une belle finition!

Il a maintenant marqué lors de ses sept derniers matchs 😳 pic.twitter.com/QrxwU2sN2H

– Football sur BT Sport (@btsportfootball) 21 décembre 2019

Kylian Mbappe, encore une fois

Et c'est un homme sympa aussi.

Mo Salah

Un autre homme charmant.

Mo Salah retirant délicatement les tasses de la table pour qu'elles ne se renversent pas quand ça devient un peu bruyant, c'est pourquoi je mourrais pour l'homme pic.twitter.com/fEVzDfCnWG

– Jess 🧵🧶 (@jessf_white) 21 décembre 2019

Jamie Vardy

Essayez de l'arrêter.

⚽️ Jamie Vardy17e but PL cette saison, 6 de plus que n'importe quel joueur29e but PL en 2019, 6 de plus que n'importe quel joueur6e but contre Man City sous Guardiola, 2 de plus que n'importe quel joueur pic.twitter.com/mjFBG5VI4P

– Sky Sports Statto (@SkySportsStatto) 21 décembre 2019

Martin Odegaard

Trame.

🙌 ØDEGAARD ​​AVEC UN COUP DE PIED GRATUIT ABSOLUMENT PARFAIT!

🎯 C'était juste dans le coin supérieur de la jeune star norvégienne

🔥 La Real Sociedad est endémique! pic.twitter.com/te6l9EAwYL

– Premier Sports 📺 (@PremierSportsTV) 22 décembre 2019

Romelu Lukaku

Incroyablement agréable esthétiquement.

Accumulation parfaite entre Candreva et Vecino et Lukaku avec une finition impeccable.

L'un des meilleurs buts de la saison.

🇧🇪 pic.twitter.com/3TpL97gOMf

– 🤴🏼 (@lnteristaa) 22 décembre 2019

Romelu Lukaku, encore une fois

Pas un mauvais après-midi pour l'attaquant, notamment un excellent geste pour son jeune coéquipier.

SELFLESS, CLASS ACT | Romelu Lukaku a obtenu deux buts et une aide lors de la victoire 4-0 de l'Inter Milan sur Gênes samedi.

Le tireur désigné par l'Inter a également fait un pas de côté en remportant un penalty pour permettre à Sebastiano Esposito, 17 ans, de marquer son premier but pour le club. 👊🏾 pic.twitter.com/QxpaGQHoCB

– Pitching It Black (@PitchingItBlack) 22 décembre 2019

Lionel Messi

Idiot.

⭐ Lionel Messi a marqué 5️⃣0️⃣ + buts pour le club et le pays pour la 9ème fois au cours des 10 dernières années civiles: 2010 6️⃣0️⃣2011 5️⃣9️⃣2012 9️⃣1️⃣2013 4️⃣5️⃣2014 5️⃣8️⃣2015 5️⃣2️⃣2016 5️⃣9️⃣2017 5️⃣4️⃣2018 5️⃣1️⃣2019 5️⃣0️⃣ pic.twitter.com/a53

– Sky Sports Statto (@SkySportsStatto) 21 décembre 2019

Michy Batshuayi

La Premier League a besoin d'un footballeur glam rock.

Quiconque a remarqué que Batshuayi a ses ongles peints #Chelsea #spurs pic.twitter.com/NvOtRes6vo

– Ben Reay (@barradar) 22 décembre 2019

Helder Guedes

Un coup de chance absolu, mais quand même.

Duncan Ferguson

Nous l'aimons.

Un souvenir spécial pour un fan d'Everton.

Duncan Ferguson était là quand Everton avait besoin de lui, un vrai lien entre lui et ce club. pic.twitter.com/ekEVXZqlNP

– Football sur BT Sport (@btsportfootball) 21 décembre 2019

