11 citations des meilleurs joueurs sur la façon dont ils ont idolâtré Lionel Messi

Lectures rapides

Lionel Messi a été parmi les meilleurs footballeurs du monde pendant si longtemps que toute la carrière des joueurs a évolué pendant son séjour à Barcelone.

Ce doit être bizarre de regarder un joueur quand vous êtes encore un enfant rêvant de jouer au football, puis de devenir pro et de découvrir, plusieurs années après votre carrière, qu’il est toujours meilleur que vous.

Voici une sélection de footballeurs vraiment géniaux qui racontent comment ils idolâtrent Messi. Peut-être qu’un jour nous serons traités avec un joueur encore mieux que lui.

Isco

“J’ai nommé mon chien” Messi “parce que Messi est le meilleur au monde, tout comme mon chien,”

Frenkie de Jong

«J’admire Messi depuis mon enfance. C’est spécial d’être sur le terrain avec lui. “

Alphonso Davies

“En grandissant, Lionel Messi était le joueur que je regardais.”

Christian Pulisic

“Rien contre Ronaldo parce que je l’ai vu de première main, c’est un joueur incroyable. Ce n’est pas facile [who is better], mais je dirais Messi parce qu’en grandissant, il a toujours été mon préféré. »

Raheem Sterling

«Je regarde les plus grands joueurs du monde et j’essaie de voir ce qu’ils ont tous. Je n’aime pas me comparer aux gens. J’essaie d’apprendre autant que possible de tout le monde autour de moi. Certainement Messi et Ronaldo. Ils ont tout simplement mis leur vie à jouer au football. “

Lautaro Martinez

«Pour nous Argentins, Leo est aussi important que l’était Maradona. C’est quelque chose qui va au-delà du football. Il est le meilleur du monde; jouer avec lui en équipe nationale est un privilège.

“Il est généreux; il me montre ses mouvements, il m’apprend à trouver des espaces qui n’existent apparemment pas. »

Emile Smith Rowe

«Quand j’étais enfant, je regardais Messi et Iniesta. Les voir jouer pour Barcelone m’a tellement inspiré. Les liens qu’ils avaient et les buts qu’ils ont marqués et créés étaient incroyables. »

Neymar

“De ceux que j’ai vus jouer, Messi est le meilleur de l’histoire.”

Paul Pogba

«Messi et le football sont deux choses qui vont de pair. J’aime le regarder, il fait des choses que personne ne fait. Il a une stature que personne n’a, quelque chose de spécial pour lui, tout est spécial. C’est un joueur qui a du football en lui, qui le ressent, c’est incroyable. “

Thiago Alcântara

“Je ne peux rien dire de nouveau. Il est spectaculaire, incroyable. Il joue plus loin du but et il a quand même marqué 40 points en championnat. S’il avait joué dans le but, il en marquerait 25. Il n’y a pas de comparaison; il est le meilleur, un animal de compétition. “

Mario Götze

«Messi est à un autre niveau. Il a placé la barre très haut, il est presque impossible pour quiconque d’y arriver. “

Mario Balotelli

“Il n’y a qu’un seul joueur qui est un peu plus fort que moi – Messi”, a déclaré Balotelli, après avoir remporté le Golden Boy Award en 2010.

“Tous les autres sont derrière moi.”

Plus Lionel Messi

Comparaison du record de Barcelone avec et sans Lionel Messi depuis 2017-18

17 statistiques ridicules de Lionel Messi après son 1000e but direct

La seule explication de l’aide de Lionel Messi est qu’il ne voit pas de défenseurs

Pouvez-vous nommer tous les managers de Barcelone depuis 2000?