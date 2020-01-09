11 joueurs sont disqualifiés

Ci-dessous les décisions du juge des sports, relatives à la dernière journée du championnat de Groupe de promotion D:
COURSES DU 4 / 1/2020
INHIBITION POUR RÉALISER CHAQUE ACTIVITÉ JUSQU’AU 20/09/20
STYLE FABIO (POUR SAN MARZANO)
ENTRAÎNEURS
DISQUALIFICATION JUSQU’AU 23 / 1/2020
LIGUORI ALFONSO (POUR SAN MARZANO)
Footballeurs expulsés
DISQUALIFICATION POUR DEUX COURSES RÉELLES
ACANFORA DANIELE (POUR SAN MARZANO)
DISQUALIFICATION POUR UNE COURSE RÉELLE
MERCOGLIANO LUCA (COUVERCLE HONVEE)
JOUEURS NON EXPIRÉS
DISQUALIFICATION POUR UNE COURSE RÉELLE DE RÉCURRENCE EN ADMONITION (V INFR)
CUOMO RAFFAELE (POUR SAN MARZANO)
DE BELLIS MICHELE (POUR SAN MARZANO)
PAR LIBERO DAVIDE (ROCCHESE)
RECONNAISSANCE AVEC AVIS (IV INFR)
SORO WATANI KASSOUM (FOOTBALL)
CALIFANO ANIELLO (POUR SAN MARZANO)
MALANDRINO CHRISTIAN (ROCCHESE)
SEVERINO GIUSEPPE (SANMAURESE)
COURSES DU 5 / 1/2020
ENTREPRISE
FIN
Euro 50,00 REAL PALOMONTE absence d’eau chaude dans le vestiaire du ddg
JOUEURS NON EXPIRÉS
DISQUALIFICATION POUR UNE COURSE RÉELLE DE RÉCURRENCE EN ADMONITION (V INFR)
MELCHIORRE STEFANO (CENTRE HISTORIQUE DE SALERNE)
GRIMALDI LEONARDO (G.S.AUDAX HERAJON 1956)
CARBONARO ARTURO (GIFFONI SIX FERMES)
MAIORANO ALESSIO (REAL PALOMONTE)
PINTO MANUEL (REAL PALOMONTE)
DELLA MONICA FRANCESCO (PONTECAGNANO SPORTIF)
RECONNAISSANCE AVEC AVIS (IV INFR)
CARDILLO VINCENZO EMANUE (SIX MAISONS GIFFONI)
ANGONA LUIGI (SANSEVERINESE)
DE MATTEO LUIGI (SANSEVERINESE)
PANIAGUA SARAZ NICOLAS ALEJAND (SANSEVERINESE)