11 joueurs sont disqualifiés

Ci-dessous les décisions du juge des sports, relatives à la dernière journée du championnat de Promotion Groupe B:
COURSES DU 11 / 1/2020
Footballeurs expulsés
DISQUALIFICATION POUR DEUX COURSES RÉELLES
DE MARINO GIORGIO (SAN SEBASTIANO F.C.)
DISQUALIFICATION POUR UNE COURSE RÉELLE
CESAREO FRANCESCO (ORAT.DON GUANELLA SCAMPIA)
PERRINO DAVIDE (SAN SEBASTIANO F.C.)
JOUEURS NON EXPIRÉS
DISQUALIFICATION POUR UNE COURSE RÉELLE DE RÉCURRENCE EN ADMONITION (V INFR)
FILOSA GIOVANNI (LACCO AMENO 2013)
GALASSO NICOLA (S.GIUSEPPE)
RECONNAISSANCE AVEC AVIS (IV INFR)
LOMBARDI SALVATORE (LACCO AMENO 2013)
LUCIANO WEAVER (LACCO AMENO 2013)
BORRELLI LUCA (SAN SEBASTIANO F.C.)
COURSES DU 12 / 1/2020
Footballeurs expulsés
DISQUALIFICATION POUR UNE COURSE RÉELLE
COLANTUONO SALVATORE (SANTA MARIA LA CARITA)
SHIELD ANIELLO (VIRTUS OTTAVIANO 2001)
JOUEURS NON EXPIRÉS
DISQUALIFICATION POUR UNE COURSE RÉELLE DE RÉCURRENCE EN ADMONITION (X INFR)
SACCO CARLO (HERCULANÉ SPORTIF)
DISQUALIFICATION POUR UNE COURSE RÉELLE DE RÉCURRENCE EN ADMONITION (V INFR)
GALASSO CARMINE (PLAJANUM)
BOTTIGLIERO GENNARO (HERCULANÉ SPORTIF)
LONGOBARDI CARMINE (VIRTUS OTTAVIANO 2001)
RECONNAISSANCE AVEC AVIS (IV INFR)
DE MIEUX NICOLA (ISCHIA CALCIO ARL)
TRANI LUIGI (ISCHIA CALCIO ARL)
D ANDREA SALVATORE (PLAJANUM)
MONDA ANTONIO (QUARTOGRAD).