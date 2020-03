11 statistiques derrière la première année d’Ole Gunnar Solskjaer en tant que manager de Man Utd

Lectures rapides

Cela fait un an que Ole Gunnar Solskjaer est devenu le manager permanent de Manchester United – mais comment s’en est-il sorti sur la sellette?

Après un séjour incroyablement réussi en tant que manager intérimaire, Solskjaer a été nommé à temps plein en mars 2019.

United a montré des signes de progrès au cours des derniers mois et nous avons examiné 11 statistiques derrière la première année de Solskjaer.

– Solskjaer a pris en charge 57 matchs au cours des 12 derniers mois, en remportant 26, nuls 15 et en perdant 16, ce qui lui laisse un taux de victoires de 45,6%.

– Pendant ce temps, United a marqué 90 buts (1,5 par match) et encaissé 56 (0,9 par match).

– En Premier League, Solskjaer a pris en charge 37 matchs, ramassant 53 points sur 111 possibles au rythme de 1,43 points par match.

– Le Norvégien a affronté Liverpool, Manchester City, Chelsea et Tottenham 12 fois dans toutes les compétitions depuis qu’il est devenu directeur permanent de United. Il a gagné sept, tiré deux et perdu trois.

– Quarante-deux joueurs différents ont été utilisés par Solskjaer dans toutes les compétitions à United.

– Dix-sept diplômés différents d’académie ont présenté pour la première équipe au cours des 12 derniers mois.

– Fred est le joueur le plus utilisé de Solskjaer pour les Reds]Diables, apparaissant 45 fois dans toutes les compétitions sous la direction du manager. Fred est suivi d’Andreas Pereira (44 apparitions) et de David de Gea, Victor Lindelof, Anthony Martial et Jesse Lingard (42).

– Marcus Rashford est le meilleur buteur de United sous Solskjaer avec 20 buts. Martial (17) et Mason Greenwood (12) complètent le trio de tête.

– Selon Transfermarkt, Martial, James et Juan Mata ont fourni le plus de passes décisives sous Solskjaer avec six, suivis de Rashford (5) et Bruno Fernandes (4).

– Solskjaer a jusqu’à présent recruté quatre joueurs de la première équipe pour une somme à un coût combiné d’environ 187 millions de livres sterling, soit une moyenne d’environ 46,7 millions de livres par joueur.

– Harry Maguire était l’achat le plus cher à 80 millions de livres sterling, Daniel James était le moins cher à 15 millions de livres sterling.

