11 statistiques étonnantes pour résumer l'incroyable de Liverpool 2019

Vous ne gagnez rien dans le football anglais pour les réalisations de l'année civile, mais ils sont souvent un bon guide pour réussir – Liverpool espère certainement que c'est le cas.

L'équipe de Jurgen Klopp a remporté la Ligue des champions et la Coupe du monde des clubs, et espère que leur début de saison en Premier League sera récompensé par un premier titre de champion en 30 ans.

Voici un aperçu des statistiques franchement terrifiantes derrière les réalisations des Reds.

– Liverpool a remporté 42 matchs en 2019, ou 44 si vous incluez les triomphes de Premier League contre Chelsea en Super Coupe de l'UEFA et Arsenal en Coupe de la Ligue. Pour mettre cela en contexte, Manchester United et Tottenham en ont remporté 51 en 2019.

– Les Reds ont marqué 129 buts toutes compétitions confondues en 2019.

– Ils ont marqué quatre buts ou plus à 12 reprises depuis le 1er janvier, notamment contre Barcelone en demi-finale de Ligue des champions.

– Ils ont marqué 27 buts à la 80e minute d'un match ou plus tard, dont plusieurs vainqueurs de temps d'arrêt en championnat.

– Quatre joueurs de Liverpool différents ont atteint le double cette année: Sadio Mane (30), Mo Salah (24), Roberto Firmino (15) et Divock Origi (11).

– Les joueurs de Liverpool ont pris quatre des 10 premières places du vote Ballon d’Or: Virgil van Dijk (2e), Mane (4e), Salah (5e) et Alisson (7e).

– Leur total de 97 points lors de la saison de Premier League 2018-19 était le plus élevé jamais atteint par une équipe qui n'a pas remporté le titre, et le troisième plus élevé de la compétition.

– Salah a marqué le but de la Ligue des champions le plus rapide de la décennie en ouvrant le score pour Liverpool contre Tottenham à Madrid.

– Liverpool a disputé 25 matchs à domicile sans défaite en 2019, toutes compétitions confondues, en remportant 21 et en tirant quatre (dont un nul qui a été suivi d'une victoire en tirs au but).

– En 18 matchs de championnat à domicile en 2019, Liverpool a enregistré 17 victoires. Leur série actuelle de 16 matchs de suite n'est qu'à quatre du record absolu de Premier League, établi par Manchester City en 2012.

– 18 joueurs différents ont marqué pour Liverpool en 2019, avec tous au moins un filet au cours de la saison 2019-20.

