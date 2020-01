11 sur la prochaine, 16 mois de disqualification pour …

Voici les décisions du juge des sports concernant les mesures prises par les arbitres le week-end dernier. Amendes, disqualifications et avertissements en vue de la prochaine manche du championnat napolitain de troisième catégorie:

COURSES DU 8/12/2019

VIRTUS BELSITO – TERRE DE VALEURS F. MINORE

LE JUGE SPORTIF TERRITORIAL Ayant lu le rapport relatif à la course Virtus Belsito – Terre de valeurs, il a noté: – Que M. Estatico Gianpiero, identifié par le décret présidentiel en tant que docteur social de Virtus Belsito, il a été expulsé à la 35e de la seconde mi-temps parce qu’il a envahi le terrain pour protester, menacer de mort et blesser l’arbitre par la suite, et la situation calme n’a été rétablie que grâce à l’intervention des joueurs de la même équipe qui l’a chassé. – A la fin de la course, le même M. Estatico, a continué à insulter, menacer de mort et blesser gravement le D.d.G. et d’ailleurs il le poussa violemment et lança un drapeau à hauteur de visage, sans heureusement de graves conséquences. Et a noté – que M. Ecstatic Gianpiero, n’est pas actuellement inscrit pour la société Virtus Belsito. le juge territorial des sports, tout cela étant dit

RÉSOLUTION

L’envoi de documents au Parquet fédéral pour complément d’enquête sur l’affaire, concernant la qualification et la qualité de membre de M. Estatico Gianpiero; – La disqualification de M. Estatico Gianpiero jusqu’au 16/05/2021 s’il est inscrit dans une autre entreprise, ou une disqualification d’un an et 4 mois de l’adhésion

ERRATA CORRIGE

CONSIDÉRÉ – Que M. Ecstatic Gianpiero lors du différend de la course Virtus Belsito – Land of Values, du 8.12.2019, a été enregistré en tant que joueur du club hôte. – Que pour une simple erreur du système cette adhésion lors de la résolution du 15.01.2019, n’a pas été détectée.

La TPS, conformément à l’art. 10 C: G: S: RÉSOLUTION – Imposer à M. Estatico Gianpiero, la récusation jusqu’au 16.05.2021, pour les faits qui lui sont imputés, conformément à la résolution du 15.01.2020, publiée sur le C.U: N.61 du 16.01.2020

DISQUALIFICATION JUSQU’AU 16/5/2021

ESTATICO GIANPIERO (VIRTUS BELSITO) voir la résolution

COURSES DU 18-19 / 1/2020

Footballeurs expulsés

DISQUALIFICATION POUR UNE COURSE RÉELLE

GUAZZO ENRICO (GARÇONS POSILLIPO)

FERME LUIGI (VILLAGE SPORTIF)

SOCIETE ‘

FIN

Euro 120,00 QUINQUE DE ROCA pour comportement offensant et menaçant du public envers les membres de la société hôte et lancer des objets sur le terrain

Euro 25,00 BORBONIE FELIX non-recours à la force publique

Euro 25,00 EMANUELE TROISE non-recours à la force publique

Euro 25,00 REAL CASAMALE non-recours à la force publique

Footballeurs expulsés

DISQUALIFICATION POUR QUATRE COURSES RÉELLES

DE PASQUALE MICHELE (FOOTBALL LA SIESTA) condamnations insultantes et menaçantes envers le ddg

DISQUALIFICATION POUR TROIS COURSES RÉELLES

GIAMMINELLI BIAGIO (JUVE DOMIZIA) condamnations offensives contre le ddg

DISQUALIFICATION POUR DEUX COURSES RÉELLES

GRIMALDI SALVATORE (SANT ATTILIO)

DISQUALIFICATION POUR UNE COURSE RÉELLE

MASUOTTOLO SALVATORE (MONTECALCIO)

PINTO GIOVANNI (VIRTUS AFRAGOLA SOCCER)

SEVERINO GIOVANNI (VIRTUS AFRAGOLA SOCCER)

JOUEURS NON EXPIRÉS

DISQUALIFICATION POUR UNE COURSE RÉELLE DE RÉCURRENCE EN ADMONITION (V INFR)

DESTEFANO GAVINO (CAMPOSANO 2019)

BUONINCONTRO TOMMASO (REAL CANTERA ACERRA)

ZOCCOLELLA DIEGO (CAMALDOLI SPORTIF)

RECONNAISSANCE AVEC AVIS (IV INFR)

CHIANESE DANILO (GARÇONS MELITO)

MADONNA ANTONIO (FOOTBALL LA SIESTA)

POUDRE MARCO (JUVE DOMIZIA)