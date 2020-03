12 bonnes choses que les clubs et les joueurs ont faites pour aider au milieu de l’épidémie de coronavirus

Lectures rapides

Le football a été suspendu en raison de l’épidémie de coronavirus – mais il a conduit des clubs à aider leurs communautés locales.

Les stars de Liverpool et de Manchester United font partie des joueurs qui ont fait des gestes de bonne volonté incroyables ces dernières semaines.

Nous avons examiné 12 occasions où le monde du football a essayé de faire la différence et d’aider les personnes touchées par le coronavirus.

Jordan Henderson

Le programme Fans Supporting Foodbanks à Liverpool s’appuie fortement sur les collectes en dehors d’Anfield les jours de match, mais cela a été interrompu par la suspension de la saison de football.

Cependant, Henderson a contacté le député de West Derby Ian Byrne pour dire que les joueurs de Liverpool voulaient aider et le club fera un don de 10 000 £ par match pour les quatre derniers matches de championnat à domicile.

“Jordan m’a dit qu’il avait vu notre appel et que les joueurs voulaient aider”, a déclaré Byrne.

«De toute évidence, il y a beaucoup d’incertitude et d’inquiétude dans nos communautés en ce moment, donc toute sorte d’offre comme celle-ci est vraiment importante car elle montre le type de solidarité dont nous allons clairement avoir besoin.

«Sans entrer dans les moindres détails, les joueurs se sont engagés à couvrir tous les déficits que nous subirons du fait de ne pas pouvoir conserver nos collections habituelles le jour du match.

“Ce n’est pas la première fois que les joueurs de Liverpool nous montrent ce type de soutien et, bien que ce qu’ils ont fait sur le terrain cette saison ait été incroyable, je dirais que ce genre de geste est encore plus important, surtout à un moment comme celui-ci. “

Sadio Mane de Liverpool a également fait un don de 41 000 £ aux autorités sanitaires du Sénégal.

Marcus Rashford

Rashford a fait beaucoup de charité dans sa région et le jeune homme de 22 ans travaille maintenant avec la charité Fareshare pour aider à fournir de la nourriture aux enfants pendant la fermeture des écoles à travers le Royaume-Uni.

Il a lui-même fait un don financier important et encourage maintenant d’autres personnes à aider.

Les gars, à travers le Royaume-Uni, il y a plus de 32 000 écoles. Demain, tout cela se terminera. Beaucoup d’enfants fréquentant ces écoles dépendent de repas gratuits. J’ai donc passé ces derniers jours à parler à des organisations pour comprendre comment ce déficit allait être comblé. (1) pic.twitter.com/3Iusr6E9kM

– Marcus Rashford (@MarcusRashford) 19 mars 2020

Real Valladolid

Le Real Valladolid a rejeté l’offre de kits de test de coronavirus de la Liga, car il y a des gens en Espagne qui ont davantage besoin de ces ressources.

«La Liga nous les a offerts [the tests] mais nous ne les avons pas prises pour des raisons médicales et sociales », a déclaré le porte-parole du club, David Espinar, dans un communiqué.

«Aucun joueur n’a présenté de symptômes et nous pensons qu’il y a des gens qui sont beaucoup moins aisés que nous qui en ont besoin beaucoup plus que nous. Ce sont ceux [people] qui devrait avoir la priorité. “

Le compatriote de la Liga, Celta Vigo, a maintenant suivi ses traces en refusant les kits de test.

Aston Villa

Avant la suspension des matchs de Premier League la semaine dernière, les clubs avaient préparé beaucoup de bois chaud pour les kiosques de supporters et les salons d’accueil

Au lieu de la laisser se perdre, Villa a décidé de faire don de centaines de repas à diverses associations caritatives sans-abri de la région et Brighton a depuis fait un geste similaire.

850 membres du personnel ont préparé des paniers-repas et des plats chauds pour le match reporté de demain.

Si votre organisation est intéressée et en mesure de récupérer de la nourriture à Villa Park avant 16h30 aujourd’hui, veuillez contacter la @AVFCFoundation au 0121 327 2299 poste 5700. #AVFC pic.twitter.com/qNHAsJfFff

– Aston Villa (@AVFCOfficial) 13 mars 2020

Paul Pogba

Le milieu de terrain de Manchester United a mis en place une page de collecte de fonds et a promis un soutien financier à l’Unicef ​​pour aider les enfants touchés par le virus.

Pogba espère également fournir des gants jetables, des masques chirurgicaux et des lunettes à évent pour les agents de santé, et il doublera le montant si son objectif de 27 000 £ est atteint.

«L’impact d’une épidémie à grande échelle, en particulier sur les enfants pauvres et vulnérables, peut être immense», a déclaré Pogba.

«C’est mon anniversaire et je suis toujours reconnaissant que moi, ma famille et mes amis soient en bonne santé. Néanmoins, tout le monde n’est pas en bonne santé en ce moment.

«Dans des moments comme celui-ci, nous devons nous unir.»

Kasper Schmeichel

Schmeichel a fait don de 20 000 £ à l’association caritative Age UK lors du lancement d’une campagne Covid Care à Leicester.

Les personnes âgées sont parmi les plus vulnérables, donc l’argent leur permettra de leur apporter des trousses de soins, des appels téléphoniques et des visites à domicile pour les garder en sécurité.

«Plus que jamais, des organisations caritatives comme Age UK ont besoin de notre aide. Faisons tout ce que nous pouvons pour protéger nos personnes âgées », a déclaré Schmeichel.

Everton

Everton a engagé 50 000 £ pour lancer un nouveau programme de sensibilisation «Blue Family» qui fournira un soutien et une assistance aux personnes les plus vulnérables, socialement isolées et à risque pendant l’épidémie.

Ils ont également fait don de produits frais du terrain d’entraînement du club Finch Farm à une banque alimentaire de la ville, car leurs joueurs s’entraînent actuellement depuis leur domicile.

💙 | Des aliments frais destinés aux joueurs et au personnel de notre siège de formation USM Finch Farm ont été donnés à North Liverpool Foodbank. @EITC #BlueFamily

Aidez-nous à aider ceux qui en ont besoin: https://t.co/ZIL4dOiTgw pic.twitter.com/Snp77iMM4Z

– Everton (@Everton) 20 mars 2020

Manchester United & City

United et City ont mis de côté leurs rivalités pour tenter d’aider les personnes vulnérables touchées par l’épidémie de Manchester.

Les deux parties verseront une somme combinée de 100 000 £ aux 19 banques alimentaires du Trussell Trust dans la région du Grand Manchester.

“Nous sommes fiers du rôle que nos partisans jouent pour aider les banques alimentaires locales et reconnaissons la pression accrue susceptible d’être exercée sur ces organismes de bienfaisance par l’impact du coronavirus”, ont déclaré City et United dans une déclaration conjointe.

«À une époque de défi pour notre communauté, nous sommes heureux de nous réunir avec nos fans pour aider les membres vulnérables de la société dans une ville unie.»

Wilfired Zaha

Zaha donne déjà 10% de son salaire Crystal Palace à une œuvre caritative et l’ailier aide désormais à alléger la pression sur le NHS pendant la crise des coronavirus.

Le copropriétaire de 27 ans possède une entreprise immobilière à Londres et il offrira un logement gratuit dans 50 propriétés aux agents de santé.

Les agents de santé sont priés de tendre la main 🙏🏿 https://t.co/TSQ676Ur5g

– Wilfried Zaha (@wilfriedzaha) 20 mars 2020

Zlatan Ibrahimovic

L’Italie est actuellement le centre de la pandémie en Europe et Ibrahimovic a fait sa part pour aider.

L’attaquant de l’AC Milan a mis en place une collecte de fonds en ligne pour soutenir les hôpitaux et le personnel médical, et il a lui-même promis 100 000 € à la cause.

“L’Italie m’a toujours tant donné et, dans ce moment dramatique, je veux redonner encore plus à ce pays que j’aime”, a déclaré Ibrahimovic.

«Je compte sur la générosité de mes collègues, de tous les athlètes professionnels et de ceux qui veulent faire un petit ou un gros don selon leurs possibilités, pour repousser ce virus.

«Ensemble, nous pouvons vraiment aider les hôpitaux, les médecins et les infirmières qui travaillent chaque jour de manière altruiste pour sauver nos vies. Parce qu’aujourd’hui, c’est nous qui les acclamons! »

Borussia Mönchengladbach

Les joueurs de Monchengladbach ont volontairement offert de sacrifier une partie de leur salaire, l’entraîneur Marco Rose et les directeurs du club lui emboîtant le pas.

Ils ont fait cela pour aider à maintenir le club à flot et pour soulager les soucis financiers des autres employés pendant l’épidémie de coronavirus.

Les joueurs du Borussia Monchengladbach ont renoncé à une partie de leur salaire pour aider à payer les autres employés du club lors de l’épidémie de coronavirus pic.twitter.com/ltpoQ1sPkY

– Football B / R (@brfootball) 19 mars 2020

Comté de Stockport

La décision de suspendre les matchs de football pendant l’épidémie a rendu beaucoup de clubs non-ligue financièrement vulnérables, mais Stockport a toujours essayé d’aider.

L’équipe de la Ligue nationale a fait un don de 75 000 £ au Stockport NHS Foundation Trust pour aider à payer l’équipement qui traitera les patients présentant des symptômes graves.

“Stockport est une ville et un club avec un énorme esprit communautaire et nous nous soutenons mutuellement en ces temps difficiles”, a déclaré le propriétaire du comté, Mark Stott.

«Malheureusement, de nombreuses personnes dans la région de Stockport seront affectées par le coronavirus et nous leur souhaitons un prompt rétablissement.

“Le NHS fait un travail phénoménal et au nom de moi-même, du club et des supporters, nous tenons à les remercier pour leur travail désintéressé pendant cette période sans précédent.”

