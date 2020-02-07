12 joueurs disqualifiés. Il y a une plainte

Ci-dessous les décisions du juge des sports, relatives à la dernière journée du championnat de Promotion Groupe D:
COURSES DE 1/2/220
ENTRAÎNEURS
RECONNAISSANCE AVEC AVIS (IV INFR)
LIGUORI ALFONSO (POUR SAN MARZANO)
Footballeurs expulsés
DISQUALIFICATION POUR UNE COURSE RÉELLE
CARBONARO ARTURO (GIFFONI SIX FERMES)
ANGONA LUIGI (SANSEVERINESE)
GIARLETTA LUCA (SANSEVERINESE)
D ANDRIA GIOVANNI (PONTECAGNANO SPORTIF)
MAZZA ANGELO (PONTECAGNANO SPORTIF)
JOUEURS NON EXPIRÉS
DISQUALIFICATION POUR UNE COURSE RÉELLE DE RÉCURRENCE EN ADMONITION (X INFR)
TOLINO CARMINE (SANSEVERINESE)
BARRA ANTONINO (TEMERAIRE 1957 SAN MANGO)
DISQUALIFICATION POUR UNE COURSE RÉELLE DE RÉCURRENCE EN ADMONITION (V INFR)
ACANFORA DANIELE (POUR SAN MARZANO)
MAGGINO GAETANO (SALERNUM BARONISSI)
ANGONA LUIGI (SANSEVERINESE)
DI GIACOMO RAFFAELE (PONTECAGNANO SPORTIF)
ADMONITION AVEC AVIS (IX)
COPPOLA GIULIANO (GIFFONI SIX FERMES)
SALLE ALFONSO (SALERNUM BARONISSI)
RECONNAISSANCE AVEC AVIS (IV INFR)
FINALDI CARMINE (FOOTBALL)
NJIE JERREH (SALERNUM BARONISSI)
MAIESE DOMESTIQUE (VIRTUS CILENTO)
COURSES DU 2 / 2/2020
PLAINTE DE PLAINTE
COURSE DU 2/2/2020 G.S. AUDAX HERAJON 1956 – REAL PALOMONTE Prenant note de l’annonce préalable de l’appel par l’A.S.D.G.S. AUDAX HERAJON 1956 ignore toute décision concernant l’approbation de la course. Dans le paragraphe correspondant ci-dessous, les mesures prises contre les membres, telles que signalées dans les actes, sont signalées.
JOUEURS NON EXPIRÉS
DISQUALIFICATION POUR UNE COURSE RÉELLE DE RÉCURRENCE EN ADMONITION (V INFR)
AIT OUABOU ABDELILAH (G.S.AUDAX HERAJON 1956).