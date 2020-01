13 des pires et des plus étranges signatures de Leeds United sous Ken Bates

Lectures rapides

Ken Bates, pour mettre les choses à la légère, n’est pas un homme très populaire parmi les supporters de Leeds United.

L’ancien président controversé du club a présidé une administration, une relégation, cinq managers et d’innombrables signatures horribles au cours de ses huit années à Elland Road.

Nous avons rassemblé certains des pires de ces transferts, bien que nous n’ayons pas inclus les signatures de prêt, sinon nous serions là toute la journée. Nous avons également essayé d’éviter d’être trop méchants avec les joueurs qui étaient tout simplement mauvais au football (encore une fois, nous serions ici toute la journée), alors nous avons plutôt opté pour ceux qui nous ont simplement fait demander, “WTF?”

Kevin Nicholls

Signé à la suite de la défaite finale de Leeds United contre Watford pour 700 000 £ après avoir impressionné pour Luton Town, Nicholls s’est blessé au genou lors de sa toute première séance d’entraînement avec son nouveau club.

Le milieu de terrain n’a fait que six apparitions avant Noël après avoir subi une autre blessure à son retour, mais cela n’a pas empêché Dennis Wise – inculpé en tant que manager après le limogeage de Kevin Blackwell – de nommer le capitaine du club Nicholls.

“Je veux montrer aux fans de Leeds ce que je suis”, a-t-il déclaré au Yorkshire Post, ajoutant: “Je ne veux pas qu’on se souvienne de moi comme le capitaine de l’équipe de Leeds qui a été reléguée en Ligue Un.”

Son premier match en tant que skipper s’est terminé avec un carton rouge lors d’une défaite contre Ipswich et il a fait sa 15e et dernière apparition pour le club en février avant d’être exclu après avoir demandé à revenir à Luton.

Le record de Nicholls est le pire capitaine de Leeds United: 10 matchs, 2 victoires, 1 match nul, 7 défaites.

* adopte la voix du narrateur de Mike Bassett *: Leeds United a été relégué à la fin de la saison.

Lorsque vos capitaines passent de Rio Ferdinand et Dom Matteo à Paul Butler et Kevin Nicholls 😷 #lufc #mot pic.twitter.com/J4Tuh3DEao

– Sam Patton (@ sampatton89) 16 septembre 2017

Steve Stone

Dans le cas similaire d’une nouvelle signature condamnée dès le départ, Stone a également été blessé à l’entraînement peu de temps après son arrivée à Elland Road et a finalement dû subir trois opérations pour se remettre d’une blessure à Achille après avoir également contracté le SARM.

L’ailier a réussi à revenir à la fin de la saison 2005-06 juste à temps pour regarder depuis le banc alors que Leeds a été battu 3-0 par Watford en finale des éliminatoires avant de se retirer à mi-chemin de la campagne suivante après avoir subi une autre blessure.

Comme Nicholls, Stone a également fait seulement 15 apparitions pour Leeds. À son crédit, cependant, au moins, il n’a pas hésité et a demandé à aller à Luton.

Filipe da Costa

Il vaut toujours la peine de construire votre équipe de Leeds dans Football Manager 2008, moins dans la vraie vie lorsque vous essayez de quitter League One.

Da Costa a fait un départ pour Leeds, un jeu de 41 minutes suivi d’un carton rouge lors d’une défaite du trophée de la Ligue de football contre Bury avant d’être libéré.

Nous venons de trouver un article sur le Yorkshire Evening Post demandant: «Quels sont vos souvenirs de Filipe da Costa? Inscrivez-vous et publiez vos commentaires ci-dessous. »

Il n’y a aucun commentaire ci-dessous.

Paul Telfer

Nous ne disons pas que les restrictions budgétaires de Ken Bates ont empêché Gary McAllister de signer un défenseur décent, mais Telfer était convaincu de sortir de sa retraite pour la deuxième fois pour rejoindre Leeds.

Quelques mois après avoir quitté Leeds, tombant complètement en disgrâce après la nomination de Simon Grayson, Telfer a retrouvé son niveau en rejoignant * Slough *.

Même McAllister a perdu confiance en Telfer avant d’être limogé, replongeant sur le marché des transferts pour signer un Mansour Assoumani…

Mansour Assoumani

17 décembre 2008: Leeds signe un contrat d’un mois avec Assoumani après que le défenseur ait marqué lors d’un procès contre York.

20 décembre 2008: Assoumani fait ses débuts à Leeds lors d’une défaite 3-1 au MK Dons.

21 décembre 2008: Gary McAllister, gestionnaire de sacs de Leeds.

18 janvier 2009: Leeds libère Assoumani après avoir échoué à faire une apparition sous le nouveau patron Simon Grayson.

Malcolm Christie

Un autre transfert gratuit de Gary McAllister, les signes avant-coureurs étaient là pour Leeds lorsque Christie, déjà en proie à des blessures tout au long de sa carrière, a été blessé lors de son procès au club en janvier 2008.

En novembre de la même année, Leeds a frappé l’attaquant après son retour à la forme physique. Quatre apparitions, un but et une blessure à la colonne vertébrale plus tard, Christie a pris sa retraite pour devenir vendeur Jaguar.

Luke Varney

Vous savez ce que nous avons dit à propos de ne pas vouloir être méchant avec les joueurs qui n’étaient tout simplement pas très bons au football? C’est toujours le cas, mais Varney était tellement affreux que nous faisons une exception.

#LUFC pic.twitter.com/BYi3Aean0j

– Leeds United Out Of Context (@LUFCnocontext) 3 avril 2019

Michael Brown

Voir au dessus.

Billy Paynter

Voir ci-dessus, bien qu’il soit au moins de bonne humeur à propos de son niveau de merde, ayant marqué autant de buts à Elland Road pour Swindon qu’il l’a fait pour Leeds.

“J’ai toujours dit qu’il y avait des joueurs dont on se souviendrait d’être bons, il y en avait qui se souviendraient d’être sh * te”, a-t-il déclaré au podcast Under the Cosh en 2018. “Personne ne se souvient des joueurs OK. Retirez les points positifs d’une mauvaise situation, de cette façon je me souviendrai de moi! »

Bien à toi, Billy. Dommage que vous ne pouviez pas juste marquer des buts, comme.

United Leeds United affronte Hull City ce soir, où de nombreux joueurs ont joué pour les deux clubs

🙈 L’un d’eux est Billy Paynter – qui a eu la plus grande tentative de défi crossbar de tous les joueurs de Leeds. # LUFC pic.twitter.com/eBxEOlByUf

– LS11 – Leeds United Fan TV Channel (@ LS11LUFC) 30 janvier 2018

Danny Webber

Regardez, le but de cet article est de montrer comment Ken Bates n’a vraiment pas aimé mettre sa main dans sa poche et signer des joueurs décents.

Mais cela montre également que Neil Warnock prenait absolument les p * s en tant que manager de Leeds.

Joel Griffiths

Leeds a déployé beaucoup d’efforts pour signer Griffiths en janvier 2006. Une compensation a été demandée à l’équipe suisse Xamax après que le club ait retardé le transfert malgré tout ce qui avait été convenu, mais ils ont finalement débarqué l’international australien après un hold-up de cinq semaines.

Griffiths aurait subi une grosse baisse de salaire et rejeté les mouvements de Bolton, de Leicester, du comté de Derby, de Sheffield United et de Hearts pour rejoindre Leeds, mais il n’aurait probablement pas dû s’en préoccuper.

L’ailier n’a fait que deux apparitions de remplacement pour le club, ce qui lui a coûté une place dans l’équipe australienne pour l’équipe de la Coupe du monde 2006.

Il a ensuite accusé le manager Kevin Blackwell de le “crucifier” et de lui avoir adressé des “critiques incessantes”.

Anthony Elding

Une carrière nomade en non-ligue a amené Elding de Boston à Stevenage à Kettering avant d’attirer l’attention dans la Ligue deux avec le comté de Stockport.

Quinze buts au cours de la première moitié de 2007-08 ont vu Leeds signer l’attaquant en janvier, mais il n’a marqué qu’une seule fois pour les Peacocks », dans une sombre défaite à domicile contre Cheltenham.

En juin, il a rejeté un transfert à Crewe, jurant de se battre pour sa place en déclarant au Yorkshire Evening Post: «En réalité, Leeds est le plus grand club pour lequel je vais jouer, et je ne vais pas abandonner cela au la première occasion ou pour de mauvaises raisons. »En juillet, il a rejoint Crewe.

Il ne tarda pas à revenir en non-ligue avec Kettering, où il retourna à Elland Road en FA Cup, marquant de toute évidence un égaliseur alors que les outsiders amenèrent Leeds en prolongation avant de perdre 5-1.

David Livermore

Après avoir remporté le prix du joueur de l’année de Millwall en 2006, Livermore a rejoint Leeds cet été-là pour un contrat de 500 000 £, avant d’être vendu à Hull City pour les mêmes frais deux semaines plus tard, après que Kevin Blackwell ait réussi à obtenir la signature de * chèques notes * Kevin Nicholls. Oh FFS.

Ne change jamais, Leeds United.

