Sunderland a prouvé qu’il pouvait battre n’importe qui en League One. Les Black Cats ont également prouvé que ces derniers temps, ils sont extrêmement difficiles non seulement à vaincre mais à marquer contre. Présentement 5e du classement, mais à seulement trois points du sommet, Sunderland est en forme et a une excellente chance de gagner en promotion. Il reste 13 matchs, 13 matchs à gagner pour Sunderland pour revenir au championnat.

13 jeux gagnables pour Sunderland: First Up, Bristol Rovers

13 jeux gagnables pour Sunderland mais certains adversaires coriaces attendent

Sunderland a encore 13 matchs à jouer dans cette campagne. Les Black Cats sont plus que capables de gagner chacun de ces jeux; cependant, ils doivent encore jouer des matchs très difficiles. Jeux contre d’autres espoirs de promotion.

Les hommes de Phil Parkinson ont encore Rotherham United, Fleetwood Town, Coventry City et Peterborough United à jouer. S’ils s’en sortent indemnes, la promotion devrait être dans leur ligne de mire.

Tout d’abord, Bristol Rovers

Sunderland affrontera Bristol Rovers au Stadium of Light samedi. L’équipe locale recherchera une quatrième victoire consécutive et une feuille blanche. En cas de victoire des Black Cats et d’autres résultats, ils pourraient se retrouver dans les deux premiers samedi soir.

Les rovers sont actuellement au milieu de la table. Les Pirates ont peu de risques d’être relégués et ont de faibles espoirs d’une place en séries éliminatoires. La forme à l’extérieur est au mieux moyenne. Leur dernière victoire à l’extérieur est survenue le 14 décembre.

Jordan Willis pense que les 13 prochains matchs sont tous des jeux gagnables pour Sunderland

Le défenseur Jordan Willis a fait partie intégrante d’une défense presque imprenable. Une défaite en 13 matchs et sept feuilles blanches au cours des huit derniers a redonné espoir à tout le monde à Sunderland. Willis croit que les Black Cats peuvent terminer la saison en force. S’exprimant plus tôt cette semaine, Willis a déclaré:

«La confiance est là au sein du groupe, et je pense que vous voyez avec les performances et les résultats qui apparaissent sur le terrain. Je pense que si nous faisons de notre mieux, il n’y a aucune raison pour laquelle nous ne pouvons pas gagner tous les matchs d’ici la fin de la saison. »

“Il pourrait y avoir des hauts et des bas en cours de route, mais si nous performons au mieux de nos jours, il n’y a absolument aucune raison de ne pas le faire.”

Bailey Wright Out

Phil Parkinson a reçu un coup le week-end dernier lorsque la nouvelle signature défensive Bailey Wright a été blessée. On pense que Wright pourrait rater le reste de la saison avec une blessure au ligament de la cheville. Bien que la blessure soit un coup dur, Parkinson a Alim Ozturk pour intervenir. Ozturk a été abandonné en faveur de Wright en janvier, quelque peu injustement en raison des performances des Turcs.

Autres nouvelles de l’équipe

Joel Lynch a repris l’entraînement. Le défenseur de 32 ans a été enlevé à Portsmouth après avoir été assommé. Cependant, le match des Bristol Rovers arrivera trop tôt pour l’ancien homme de QPR.

Prochaine étape, Fleetwood Town

Mardi prochain, Sunderland accueillera Fleetwood de Joey Barton au Stadium of Light. Ils affronteront Portsmouth samedi et comme Sunderland, ils sont actuellement en excellente forme. Quatre victoires consécutives et invaincues au cours des sept derniers spectacles, elles pourraient être un adversaire difficile à surmonter.

Le maximum de points des deux prochains matchs à domicile les amènerait dans le match à l’extérieur à Coventry City dans la meilleure forme possible et la confiance. City n’a été battu que trois fois cette saison et sera un test difficile. Cependant, comme l’a dit Jordan Willis, il n’y a aucune raison pour que l’équipe ne puisse pas gagner chaque match.

