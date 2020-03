13 joueurs sont disqualifiés

Voici les décisions du juge des sports relatives à la dernière journée du championnat de Promotion Groupe A:

COURSES DU 29 / 2/2020

ENTREPRISE

FIN

100,00 euros EAGLE ROSANERO CASERTA Le GST lu le rapport de la DDG inflige une amende de 100,00 euros à l’ASD Aquile Rosanero pour la compilation incorrecte de la liste des joueurs, après avoir signalé au 16 le joueur Tronco Antonio, où le il a participé à la course avec la chemise indiquant non. 22. Cette circonstance est apparue lorsque le directeur accompagnant du club Real Agro Aversa, M. Filosa Paolo, à la fin du match, a contesté le DDG qu’un joueur avec le maillot n ° avait été déployé par l’ASD Aquile Rosanero. 22, numéro non présent dans la liste des offres présentée par la Société.

Le DDG à son retour au vestiaire, a effectivement vérifié que non. 22 n’était pas présent dans la liste des joueurs du club ASD Aquile Rosanero, pour lequel il a convoqué les managers des deux équipes avec le joueur qui portait le maillot no. 22 de la société ASD Aquile Rosanero Caserta. Le footballeur convoqué par le DDG prétendait effectivement s’appeler Tronco Antonio et le DDG qui avait toujours les documents de tous les joueurs dudit club, le reconnaissait comme tel, s’étant également souvenu qu’il avait “barbiche” et tatouages ​​sur le coude et sur le coude. armes, comme vu de visu, depuis la reconnaissance des joueurs avant le début du match. Le DDG a clarifié le malentendu dans lequel il s’était produit, ainsi que l’AA2 de ne pas avoir corrigé le nombre de Trunk Antonio sur la liste des TSA Aquile Rosanero Caserta.

Footballeurs expulsés

DISQUALIFICATION POUR DEUX COURSES RÉELLES

VITALE DIEGO (CELLULES DE FOOTBALL)

DISQUALIFICATION POUR UNE COURSE RÉELLE

FABOZZI FRANCESCO (SOCCER CELLOLE)

BOSCAINO GIUSEPPE (MONTESARCHIO)

IZZO ANTONIO (MONTESARCHIO)

CALANDRELLI DANIELE (SAN MARTINO)

STATION DE LUIGI (VIRTUS GOTI 97)

DISQUALIFICATION POUR UNE COURSE RÉELLE DE RÉCURRENCE EN ADMONITION (V INFR)

FERRETTA NICOLA (MONTESARCHIO)

PISANIELLO LUIGI (SAN MARTINO)

MARITATO ALBERTO (VIRTUS GOTI 97)

RECONNAISSANCE AVEC AVIS (IV INFR)

FRANCO LUIGI (SOCCER CELLOLE)

DI FINIZIO JACOPO (VILLA LITERNO)

COURSES DU 1/3/2020

Footballeurs expulsés

DISQUALIFICATION POUR DEUX COURSES RÉELLES

BARLETTA GIOVANNI (MADDALONESE)

DISQUALIFICATION POUR UNE COURSE RÉELLE

DE MATTEIS ANTONIO (ACERRANA)

DISQUALIFICATION POUR UNE COURSE RÉELLE DE RÉCURRENCE EN ADMONITION (V INFR)

CRISTIEN RUSSE (ACERRANA)

BARLETTA GIOVANNI (MADDALONESE)

RECONNAISSANCE AVEC AVIS (IV INFR)

SPROUT VINCENZO (NEAPOLIS)

DE FENZA GIUSEPPE (MADDALONAIS)