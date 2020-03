13 mars 2012, le Bayern Munich bat Bâle 7-0 en Ligue des champions

Le 13 mars 2012, on se souvient de lui pour un résultat record en Ligue des champions: à l’Allianz Arena, le Bayern Munich écrase Bâle lors du match retour des huitièmes de finale. Les Suisses se présentent en Bavière avec un fort succès au match aller 1-0 mais se rendent vite compte que le scénario de retour est très différent. Robben a brisé la glace après 11 ‘et à partir de ce moment le Bayern ne s’arrête plus: le Néerlandais marque un autre but mais Mario Gomez est le plus fou, de quoi marquer même quatre buts. Thomas Muller se retrouve également dans le tableau de bord pour un 7-0 qui est le plus grand écart enregistré dans la phase à élimination directe.