13 statistiques incroyables d’Erling Haaland, un record de 2019-2020

Lectures rapides

Erling Haaland est devenu l’un des meilleurs talents d’Europe cette saison, ayant déjà marqué 39 buts en 2019-20 à ce jour.

Haaland a fait irruption sur la scène du Red Bull Salzburg et a continué à battre des records au cours de ses deux premiers mois au Borussia Dortmund.

Et nous avons compilé certaines des statistiques qui montrent à quel point l’attaquant norvégien a été bon.

– Depuis son arrivée à Dortmund en janvier, ses 11 buts ont été inscrits en seulement 440 minutes de football, soit un but en moyenne toutes les 40 minutes.

– Ses 11 buts à Dortmund sont venus de seulement 13 tirs cadrés.

🎬 Le triplé d’Erling Haaland à ses débuts pour Dortmund ⭐

🔥🔥🔥pic.twitter.com / d8KgpPfXtg

– Objectif (@goal) 20 janvier 2020

– L’attaquant a marqué plus de buts que n’importe quel autre joueur des cinq meilleures ligues européennes (toutes compétitions confondues) depuis ses débuts à Dortmund. Il a aussi autant de buts que Cristiano Ronaldo et Lionel Messi réunis à cette époque.

– Malgré cinq matches de championnat en Allemagne, seulement 11 joueurs ont marqué plus de buts en Bundesliga que Haaland cette saison.

– Il a remporté le titre de joueur de la Bundesliga du mois de janvier, même s’il n’a joué que 59 minutes.

– Haaland a plus de buts en Ligue des champions (10) que Barcelone et l’Atletico Madrid (9) cette saison.

Cet angle de l’objectif d’Erling Braut Håland est INCROYABLE!

Le son lorsque le ballon touche l’arrière du filet est tellement satisfaisant 👌

Regardez les temps forts à 360 ° et les rediffusions instantanées de CHAQUE objectif sur l’application BT Sport 📲 pic.twitter.com/sA3Gcvibow

– Football sur BT Sport (@btsportfootball) 18 février 2020

– Dans toutes les compétitions interclubs qu’il a disputées cette saison, Haaland a marqué plus d’un but par match. La Coupe d’Allemagne est la seule compétition à laquelle il n’a pas réussi, même s’il a marqué une fois en 44 minutes de jeu.

– Roberto Firmino et Sadio Mane sont les seuls autres joueurs à avoir marqué 10 buts lors de leur première saison en Ligue des champions.

– Il est le premier adolescent à marquer 10 buts en Ligue des champions en une seule campagne. Kylian Mbappe est le seul autre adolescent à atteindre ce chiffre mais le Français l’a fait sur deux saisons.

– Les 10 buts de Haaland en Ligue des champions en sept matchs font de lui le joueur le plus rapide à atteindre le double de l’histoire de la compétition.

– Il est le premier joueur de Dortmund à marquer sur ses débuts en Bundesliga, DFB-Pokal et en Ligue des champions.

🧘 pic.twitter.com/2YcGzrVyrp

– Borussia Dortmund (@BlackYellow) 18 février 2020

– Il a marqué 39 buts en 28 matches avec le Borussia Dortmund et le Red Bull Salzburg cette saison et marque en moyenne un but toutes les 48,7 minutes.

– Dans sa carrière en club, Haaland a déjà marqué 60 buts en 100 matchs et a huit tours du chapeau à son nom.

– Une statistique bonus pour vous: Haaland détient toujours le record du monde du saut en longueur le plus long pour un enfant de cinq ans. Un impressionnant 1,63 m, fixé en 2006, si cela vous intéressait.

Plus Planet Football

10 des meilleurs Wonderkids sur Football Manager 20: Haaland, Aarons, Tonali…

Pouvez-vous nommer tous les entraîneurs qui ont remporté la Ligue des champions?

Regardez: Jadon Sancho embarrasse Marco Verratti avec une muscade coquine

Jadon Sancho: Christian Pulisic m’a inspiré pour échanger Man City contre Dortmund