14 joueurs sont disqualifiés

Le juge des sports, Avv. Aniello Merone, assisté des députés Avv. Fabio Pennisi, Avv. Giacomo Scicolone avec la collaboration du représentant de l’AIA, M. Sandro Capri et du secrétaire-gérant M. Marco Ferrari, a adopté les décisions suivi en détail ci-dessous.
ENTRAÎNEURS
DISQUALIFICATION POUR DEUX COURSES RÉELLES
LOSETO MICHELE (GRAVINA SOC.COOP.SP.DIL.) Pour avoir adressé des expressions irrespectueuses à l’adresse d’un AA, rejeté. (R AA)
Footballeurs expulsés
DISQUALIFICATION POUR DEUX COURSES RÉELLES
ROMEO FABIO (GRAVINA SOC.COOP.SP.DIL.) Pour avoir adressé une expression de manque de respect à l’adresse du directeur de course.
DISQUALIFICATION POUR UNE COURSE RÉELLE POUR UNE DOUBLE ADMISSION
MAMBELLA ANDREA CARLO (FRANCAVILLA)
D ANGELO FRANCESCO (GRAVINA SOC.COOP.SP.DIL.)
CARRIÈRES GAETANO (GRUMENTUM VAL D AGRI)
JOUEURS NON EXPIRÉS
DISQUALIFICATION POUR UNE COURSE RÉELLE DE RÉCURRENCE EN ADMONITION (X INFR)
CATINALI EDOARDO (GRUMENTUM VAL D AGRI)
DISQUALIFICATION POUR UNE COURSE RÉELLE DE RÉCURRENCE EN ADMONITION (V INFR)
DE CRISTOFARO ANTONIO (AUDACE CERIGNOLA A R.L.)
ROSANIA DANIELE (AUDACE CERIGNOLA A R.L.)
BIASON CARLOS EZEQUIEL (BITONTO CALCIO)
IANNICIELLO LUIGI (BRINDISI FOOTBALL CLUB)
PALMISANO ALESSIO (CASARANO CALCIO S.R.L.)
GRANDIS TOMAS ANDRES (FRANCAVILLA)
CINQUIÈME MARCELLO (FRANCAVILLA)
ALVAREZ ARGUELLES DIEGO (GRAVINA SOC.COOP.SP.DIL.)
CUCCURULLO MARCO (TARANTO F.C.1927 S.R.L.)
ADMONITION AVEC AVIS (IX)
BONFINI RAIMONDO PIO (AGROPOLI)
GRANDIS MATIAS ALBERTO (FRANCAVILLA)
RECONNAISSANCE AVEC AVIS (IV INFR)
GUIDE SIMONE (AGROPOLI)
GERBAUDO MATTEO (FOOTBALL FOGGIA 1920)
GENCHI GIUSEPPE (TARANTO F.C.1927 S.R.L.).