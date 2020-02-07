14 joueurs sont disqualifiés

Ci-dessous les décisions du juge des sports, relatives à la dernière journée du championnat de Promotion Groupe B:
COURSES DE 1/2/220
MANAGERS
RECONNAISSANCE AVEC AVIS (IV INFR)
IERVOLINO MICHELE (VIRTUS OTTAVIANO 2001)
Footballeurs expulsés
DISQUALIFICATION POUR TROIS COURSES RÉELLES
SCUDO ANIELLO (VIRTUS OTTAVIANO 2001) avec un comportement sévèrement antisportif et violent, il a frappé avec une forte gifle au visage un footballeur adverse loin d’effectuer l’action de jeu, de manière à lui donner un gonflement de l’œil gauche
DISQUALIFICATION POUR UNE COURSE RÉELLE
INSERRA VITTORIO (SANT AGNELLO PROMOTION)
D AMARO ANTONIO (VIRTUS OTTAVIANO 2001)
JOUEURS NON EXPIRÉS
DISQUALIFICATION POUR UNE COURSE RÉELLE DE RÉCURRENCE EN ADMONITION (V INFR)
DE MIEUX NICOLA (ISCHIA CALCIO ARL)
ANTONIO TRINCONE (PUTEOLANA 1909)
GALLIFUOCO MAURIZIO GERARD (PROMOTION SANT AGNELLO)
D AMARO ANTONIO (VIRTUS OTTAVIANO 2001)
ADMONITION AVEC AVIS (IX)
ESPOSITO ANTONIO (PROMOTION SANT AGNELLO)
SCUDO ANIELLO (VIRTUS OTTAVIANO 2001)
RECONNAISSANCE AVEC AVIS (IV INFR)
IERVOLINO RICCARDO (VIRTUS OTTAVIANO 2001)
ROSBINO NELLO (VIRTUS OTTAVIANO 2001)
COURSES DU 2 / 2/2020
MANAGERS
INHIBITION À RÉALISER CHAQUE ACTIVITÉ JUSQU’AU 5/03/2020
BELLUOMO CRESCENZO (LACCO AMENO 2013)
ENTRAÎNEURS
DISQUALIFICATION JUSQU’AU 20/2/20/20
IERVOLINO ANGELO (LACCO AMENO 2013)
DISQUALIFICATION POUR UNE COURSE RÉELLE DE RÉCURRENCE EN ADMONITION (V INFR)
ULIVI PIERFRANCESCO (HERCULANÉ SPORTIF)
Footballeurs expulsés
DISQUALIFICATION POUR UNE COURSE RÉELLE
ROMANO PAOLO (A.C. S.ANTONIO ABATE 1971)
COSTAGLIOLA ANTONIO (ÎLE DE PROCIDA)
COSTAGLIOLA LORENZO (ÎLE DE PROCIDA)
MICALLO GIOVANNI (ÎLE DE PROCIDA)
MATARESE ANTONIO (LACCO AMENO 2013)
TURIN VINCENZO (QUARTOGRAD)
JOUEURS NON EXPIRÉS
DISQUALIFICATION POUR UNE COURSE RÉELLE DE RÉCURRENCE EN ADMONITION (V INFR)
SILVESTRE EMANUELE (RIONE TERRA)
ADMONITION AVEC AVIS (IX)
RUOCCO RAFFAELE (SANTA MARIA LA CARITA)
RECONNAISSANCE AVEC AVIS (IV INFR)
COSTAGLIOLA ANTONIO (ÎLE DE PROCIDA)
MAZZELLA CLAUDIO (LACCO AMENO 2013)
MATURO MARCO (PLAN DE FOOTBALL 1977).