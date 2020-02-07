14 joueurs sont disqualifiés

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Ci-dessous les décisions du juge des sports, relatives à la dernière journée du championnat de Promotion Groupe B:

COURSES DE 1/2/220

MANAGERS

RECONNAISSANCE AVEC AVIS (IV INFR)

IERVOLINO MICHELE (VIRTUS OTTAVIANO 2001)

Footballeurs expulsés

DISQUALIFICATION POUR TROIS COURSES RÉELLES

SCUDO ANIELLO (VIRTUS OTTAVIANO 2001) avec un comportement sévèrement antisportif et violent, il a frappé avec une forte gifle au visage un footballeur adverse loin d’effectuer l’action de jeu, de manière à lui donner un gonflement de l’œil gauche

DISQUALIFICATION POUR UNE COURSE RÉELLE

INSERRA VITTORIO (SANT AGNELLO PROMOTION)

D AMARO ANTONIO (VIRTUS OTTAVIANO 2001)

JOUEURS NON EXPIRÉS

DISQUALIFICATION POUR UNE COURSE RÉELLE DE RÉCURRENCE EN ADMONITION (V INFR)

DE MIEUX NICOLA (ISCHIA CALCIO ARL)

ANTONIO TRINCONE (PUTEOLANA 1909)

GALLIFUOCO MAURIZIO GERARD (PROMOTION SANT AGNELLO)

D AMARO ANTONIO (VIRTUS OTTAVIANO 2001)

ADMONITION AVEC AVIS (IX)

ESPOSITO ANTONIO (PROMOTION SANT AGNELLO)

SCUDO ANIELLO (VIRTUS OTTAVIANO 2001)

RECONNAISSANCE AVEC AVIS (IV INFR)

IERVOLINO RICCARDO (VIRTUS OTTAVIANO 2001)

ROSBINO NELLO (VIRTUS OTTAVIANO 2001)

COURSES DU 2 / 2/2020

MANAGERS

INHIBITION À RÉALISER CHAQUE ACTIVITÉ JUSQU’AU 5/03/2020

BELLUOMO CRESCENZO (LACCO AMENO 2013)

ENTRAÎNEURS

DISQUALIFICATION JUSQU’AU 20/2/20/20

IERVOLINO ANGELO (LACCO AMENO 2013)

DISQUALIFICATION POUR UNE COURSE RÉELLE DE RÉCURRENCE EN ADMONITION (V INFR)

ULIVI PIERFRANCESCO (HERCULANÉ SPORTIF)

Footballeurs expulsés

DISQUALIFICATION POUR UNE COURSE RÉELLE

ROMANO PAOLO (A.C. S.ANTONIO ABATE 1971)

COSTAGLIOLA ANTONIO (ÎLE DE PROCIDA)

COSTAGLIOLA LORENZO (ÎLE DE PROCIDA)

MICALLO GIOVANNI (ÎLE DE PROCIDA)

MATARESE ANTONIO (LACCO AMENO 2013)

TURIN VINCENZO (QUARTOGRAD)

JOUEURS NON EXPIRÉS

DISQUALIFICATION POUR UNE COURSE RÉELLE DE RÉCURRENCE EN ADMONITION (V INFR)

SILVESTRE EMANUELE (RIONE TERRA)

ADMONITION AVEC AVIS (IX)

RUOCCO RAFFAELE (SANTA MARIA LA CARITA)

RECONNAISSANCE AVEC AVIS (IV INFR)

COSTAGLIOLA ANTONIO (ÎLE DE PROCIDA)

MAZZELLA CLAUDIO (LACCO AMENO 2013)

MATURO MARCO (PLAN DE FOOTBALL 1977).

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