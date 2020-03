14 joueurs sont disqualifiés

Voici les décisions du juge des sports relatives à la dernière journée du championnat de Groupe d’excellence B:

COURSES DU 29 / 2/2020

ENTRAÎNEURS

RECONNAISSANCE AVEC AVIS (IV INFR)

MESSINE FRANCESCO (AUDAX CERVINARA CALCIO)

Footballeurs expulsés

DISQUALIFICATION POUR UNE COURSE RÉELLE

FERRARA DOMENICO (CÔTE AMALFITAINE)

TAMMARO MIRKO (SOCCER ÉCLANÉ 1932)

MARIO ELEPHANT (CLUB DE FOOTBALL S.AGNELLO)

NUNZIATA ITALO (VIS ARIANO ACCADIA)

JOUEURS NON EXPIRÉS

DISQUALIFICATION POUR UNE COURSE RÉELLE DE RÉCURRENCE EN ADMONITION (V INFR)

BLASIO FILIPPO (BUCCINO VOLCEI)

ANNESE ORESTE (ECLANESE 1932 SOCCER)

COULIBALY KASSOUM (POL. SANTA MARIA CILENTO)

ADMONITION AVEC AVIS (IX)

CALIENDO DARIO (CAVE 1984)

RAFFAELE D’APPRENTISSAGE (VIS ARIANO ACCADIA)

RECONNAISSANCE AVEC AVIS (IV INFR)

GAITA MARCO (VIRTUS AVELLINO 2013)

MEROLA MARIO (VIRTUS AVELLINO 2013)

CAMARA FODE (VIS ARIANO ACCADIA)

COURSES DU 1/3/2020

Footballeurs expulsés

DISQUALIFICATION POUR TROIS COURSES RÉELLES

GIORDANO GIULIO (États-Unis FAIANO 1965) avec un comportement injuste, incorrect et antisportif, remplacé et sur le banc, avec un jeu régulier, il est entré à plusieurs reprises dans le tdg, protestant sur un ton irrespectueux, il a fait référence aux phrases vulgaires et offensantes DDG et nuisibles au rôle joué

DISQUALIFICATION POUR UNE COURSE RÉELLE

CARRELLA RAFFAELE MICHEL (États-Unis ANGRI 1927)

RAPOLO NICOLA (États-Unis FAIANO 1965)

JOUEURS NON EXPIRÉS

DISQUALIFICATION POUR UNE COURSE RÉELLE DE RÉCURRENCE EN ADMONITION (X INFR)

CATALANO SAMEDI (CASTEL SAN GIORGIO CALCIO)

DISQUALIFICATION POUR UNE COURSE RÉELLE DE RÉCURRENCE EN ADMONITION (V INFR)

ARACRI ACHILLE (PALMESE)

EVACUO DAVIDE (SCAFATESE CALCIO 1922)

VITALE FRANCESCO (États-Unis ANGRI 1927)

RUGGIERO PAOLO (FAIANO AMÉRICAIN 1965)

ADMONITION AVEC AVIS (IX)

JURY GIORGIO ANTONIO (CASTEL SAN GIORGIO CALCIO)

RECONNAISSANCE AVEC AVIS (IV INFR)

SIANO FABIO (États-Unis ANGRI 1927)