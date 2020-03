14 mars 2000, Simone Inzaghi dans l’histoire: il a marqué 4 buts en Ligue des champions contre Marseille

Le 14 mars 2000, Simone Inzaghi entre dans l’histoire de la Ligue des champions. L’attaquant de la Lazio, lors du match contre Marseille valable pour la deuxième phase de groupes de la compétition, parvient à marquer 4 buts, un record jusqu’alors détenu uniquement par Marco van Basten. “Je suis le seul Italien à avoir marqué quatre buts dans un match de Ligue des Champions”, a déclaré Inzaghi. “Je me souviens toujours de ce record avec fierté et c’est agréable d’en parler.” Pour mémoire, le match se terminera 5-1 pour les Biancocelesti (Boksic pour la Lazio et Leroy pour l’OM sur le net): Inzaghi a raté un penalty ce soir-là. “Le gardien de but était bon parce que j’ai bien tiré.”