15 ans après le dernier triomphe de l’équipe nationale à La Paz

L’équipe Fantasma. Ils avaient donc baptisé Sélection Argentine qui s’était spécialement préparé pour aller jouer à la hauteur de La paix et qui a atteint l’objectif: Il a battu la Bolivie 1-0 en 1973, dans un match correspondant aux Qualifications pour la Coupe du Monde 74. Jusque-là, l’Argentine n’avait gagné qu’une seule fois à 3 640 mètres d’altitude (en 1965) et avait perdu trois fois. Et recien en 2005 a de nouveau remporté une victoire dans la capitale bolivienne. Cela a pris 32 ans et Aujourd’hui est le 15e d’une séquence sans fin.

Le 25 mars 2005, à la date 12 des qualifications pour la Coupe du monde 2006 en Allemagne, l’équipe de José Pekerman devait se rendre en Bolivie. Il l’a également fait avec un campus qu’il avait spécialement désigné pour cet après-midi. Les gros titres habituels sont restés à Ezeiza en se préparant pour le prochain passage (avec la Colombie), tandis que une sélection pratiquement substitut parcourue à la hauteur par l’exploit. Et il l’a fait grâce à la grande approche du DT, à la discrétion de Cuchu Cambiasso, l’endurance de tous et les objectifs du Lucho: Figueroa et Galetti.

Roberto Abbondanzieri; Leandro Cufré, Nicolás Burdisso, Gabriel Milito; Lionel Scaloni, Aldo Duscher, Esteban Cambiasso, Clemente Rodríguez; Maximiliano Rodríguez; Luciano Galetti et Luciano Figueroa étaient les 11 premiers que José a mis. L’équipe nationale s’est repliée sur le terrain et a attendu la Bolivie. L’idée était de tenir le coup plutôt que de sortir et de recevoir le coup pour coup. La première mi-temps s’est terminée 0-0, mais au début de la seconde, tout semblait s’est effondré quand José Alfredo Castillo a dirigé et a porté le score à 1-0 pour la Bolivie.

Cependant, une rafale de cinq minutes a changé l’histoire. A 13 minutes, Maxi Rodríguez envoya un coup franc dans la surface, les défenseurs locaux marquèrent très mal et Lucho Figueroa en tête pour marquer le nul. Et cinq minutes plus tard, Cambiasso récupère dans le champ argentin et fait une très longue passe à Galetti, qui a profité de la défense bolivienne a été mal stoppé, est venu au corps à corps contre le gardien de but et défini au poteau proche. Il ne restait pratiquement plus d’air pour célébrer l’os. Tout de suite, Pekerman a mis Leonardo Ponzio pour Maxi Rodríguez et a mis en place deux lignes de quatre pour tenir jusqu’à la fin.

Nous sommes entrés dans l’histoire

«Nous sommes heureux car, en plus de gagner, nous sommes entrés dans l’histoire. Cette victoire nous a rapprochés un peu plus de la Coupe du monde et nous sommes très heureux de tout cela », a déclaré Galetti, le joueur le plus remarquable du stade Hernando Siles. L’Argentine s’affirme en tête du tableau des qualifications et rompt une séquence de 32 ans sans s’imposer à La Paz. Un exploit qui n’a pas encore été répété: la prochaine visite a été une défaite 6-1 (avec Maradona comme DT, en 2009), puis 1-1 en 2013 (but de Banega) et la dernière, 0- 2 en 2017.