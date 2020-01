16 Conclusions: Chelsea 2-2 Arsenal

1) Il y a trois choses dont tous les jeunes managers ont besoin, selon la version 2011 de Sir Alex Ferguson. “Un bon président”, a-t-il noté, ainsi que “de la chance” et une volonté “de faire des sacrifices pour le travail, car il s’agit d’une industrie ininterrompue”.

Avec tout le respect que je dois à Sir Chips Keswick, Mikel Arteta se souviendra que deux sur trois ne sont pas mauvais. Il a presque remplacé Gabriel Martinelli en première période, ce qui aurait involontairement et entièrement changé le teint de ce match. Il aurait également pu affronter une équipe non pétrifiée de leur propre ombre à domicile.

Ce qui ne veut pas dire qu’il n’a pas gagné ce point. Il l’a absolument fait par sa conviction et sa bravoure. Son explication pour ne pas avoir présenté Rob Holding en première mi-temps pour compenser la perte d’un défenseur était simple: “Je ne voulais pas envoyer ce message à l’équipe.”

Il a réagi à la situation alors que Frank Lampard semblait simplement l’ignorer et procéder comme avant.

Et quant à ces «sacrifices», il a troqué le confort de l’entraînement de Kevin de Bruyne et de chuchotements de douces notes tactiques à l’oreille de Pep Guardiola pour cette folie totale. Quel imbécile / génie.

2) Dans toutes les circonstances ordinaires, un manager ne remportant qu’un seul de ses sept premiers matchs de Premier League serait un sujet de préoccupation. Mais Arsenal ne fait pas d’ordinaire; insondables, ils ont émergé de cette épave de train potentielle portant fièrement quelques cicatrices, une disposition molle et d’acier.

La réponse à un homme et à un but a été excellente. L’entêtement à prendre l’initiative et à maintenir un équilibre entre rechercher un égaliseur insaisissable et ne pas concéder à nouveau était admirable. Et la capacité de se tirer dans les deux pieds tout en repartant avec un point était brillamment ridicule. Ce n’était ni le genre de performance ni le résultat auxquels nous associerions normalement Arsenal. Il est peut-être temps de reconsidérer ces idées préconçues.

3) Chelsea, cependant, ne peut pas voir cela comme autre chose qu’un autre revers. Ils avaient tous les avantages imaginables – une avance, un homme supplémentaire, un soutien à domicile bruyant et aucun Shkodran Mustafi dans leur alignement de départ – mais ont gaspillé la longueur d’avance pour trébucher sur la ligne pour une photo d’arrivée.

Ils étaient inexplicablement hésitants, presque impardonnables dans les circonstances. Arsenal avait plus de ballon dans les 15 minutes après que David Luiz ait été expulsé alors que Chelsea s’éloignait d’une carcasse saignante au point d’être stupide. Ils ont provoqué une pression et généré une sorte d’énergie nerveuse qui peut rendre inévitable la concession des deux seuls tirs auxquels vous faites face. Il serait intéressant de savoir s’il s’agissait d’une directive de coaching ou de quelque chose que les joueurs eux-mêmes ne pouvaient tout simplement pas contrôler.

4) Roy Keane sera content. Lampard, quelle que soit la nationalité, a été exposé ici. Le match retour était une vitrine de ses capacités de gestion de jeu en développement; c’était le contraire.

Son premier remplacement est intervenu trois minutes après l’égalisation initiale d’Arsenal, Chelsea n’ayant pas réussi à briser une défense d’Arsenal déjà sensible qui avait été affaiblie et contenait Hector Bellerin, Mustafi et deux milieux de terrain. Ils étaient passivement criminels et semblaient satisfaits de garder une avance aussi mince.

Il mérite évidemment plus de patience et au moins une fenêtre de transfert pour imprimer quelque chose – n’importe quoi – sur cette confusion d’une équipe. Mais les questions sont posées à un rythme auquel il ne peut tout simplement pas répondre pour le moment.

5) Bien sûr, dans une certaine mesure, il vous suffit de vous asseoir et d’admirer comment une équipe peut avoir 19 tirs, marquer avec deux et obtenir seulement six de plus sur la cible. Ce fut un échec de coaching mais aussi de mise en œuvre. Chaque voltigeur de Chelsea – et deux de leurs trois remplaçants – avaient au moins un effort au but et tous sauf un ont créé une chance. Ce genre de gaspillage ne fera qu’exécuter les plans de signature d’un joueur avancé ce mois-ci.

6) Le seul partant de Chelsea à ne pas avoir profité d’une occasion de marquer pour un coéquipier? Non, pas Andreas Christensen. Oubliez Emerson: il a créé cinq occasions. Même Tammy Abraham a pris le temps de se faire passer pour Bambi pour en tailler une.

Willian, d’autre part, n’a rien offert. C’était le vide complet d’une performance que Callum Hudson-Odoi n’a exposée que plus loin sur l’autre aile. L’international anglais n’était pas irréprochable mais l’application, la variation et l’apparence d’une menace étaient là. Willian était discret par sa présence. Christian Pulisic doit prendre sa place à son retour.

7) Le plus accablant est que le but d’Hector Bellerin est descendu dans l’aile que le Brésilien a finalement quitté. L’arrière droit d’Arsenal a réussi à éviter les ruelles aveugles où Willian s’est constamment perdu pour fournir un moment d’inspiration trébuchante.

Abraham et Emerson n’ont pratiquement rien fait pour éloigner l’Espagnol du danger et Jorginho était trop tard pour le fermer. L’arrivée n’était guère convaincante, mais elle a couronné un premier match prometteur après une blessure de longue durée. Aussi bon que soit son remplaçant, le retour de Bellerin offre à Arsenal une dimension différente et à Ainsley Maitland-Niles une chance de se déplacer au centre de manière plus permanente.

8) Mais non, la grève de Bellerin n’était pas celle qui se prête à des compilations boursouflées sur une piste de pulsation. Il a été frappé de l’extérieur de la boîte avec une puissance légèrement plus que modérée et un placement intermédiaire. Il a rebondi deux fois avant d’entrer.

Pourtant, Kepa n’a jamais semblé vouloir le sauver. Peut-être que Bellerin a simplement fait le calcul et s’est appuyé sur la loi des moyennes: le gardien de but le plus cher du monde a sauvé un peu plus de la moitié (38) des 72 tirs qu’il a affrontés en Premier League cette saison. C’est presque un coup de pioche pour savoir s’il retient tout effort ciblé.

Rudiger aurait bien pu obstruer sa vue cette fois mais il y avait un manque évident d’anticipation ou de préparation. Chelsea doit soit nommer quelqu’un d’autre que le troisième choix éternel Henrique Hilario comme entraîneur des gardiens – si seulement ils employaient déjà Petr Cech et Carlo Cudicini – ou donner à Willy Caballero les gants pour une période. La menace de complaisance ne grandit que si les performances inférieures aux normes ne sont pas menacées.

9) Bernd Leno n’a fait qu’amplifier ce gouffre particulier de qualité. Aucun de ses arrêts n’était spectaculaire, mais cela en soi est frappant. Les bases doivent être bien faites pour rendre ces moments accrocheurs d’autant plus intéressants.

Et lorsque ces deux parties se sont rencontrées le mois dernier, ce sont les bases qui ont laissé tomber Leno. L’histoire n’était pas sur le point de se répéter – à part le fait que c’était la septième fois cette saison, il effectuait six arrêts ou plus dans un match de Premier League. La défense d’Arsenal ne devrait pas en être fière; leur gardien devrait absolument le faire.

10) Le premier but d’Arsenal, quand il est finalement arrivé, est arrivé par une route dont Arsène Wenger aurait été fier: un corner adverse. Le dégagement de Mustafi a trouvé Martinelli dont les touches lourdes contrastaient fortement avec sa finition en apesanteur. Le Brésilien a brisé les espoirs d’Arsenal sur son dos, a dépassé Emerson et N’Golo Kante et a ri face à la résistance proposée par Kepa.

C’était une impitoyabilité qui est censée appartenir aux époques révolues d’Arsenal, pas à cette collection de joueurs boiteux. À cette fin, Martinelli est le retour d’un attaquant qui semble être un cauchemar absolu contre lequel jouer. Un peu comme Luis Suarez mais sans tous les… bagages.

11) Il n’a coûté qu’environ 6 millions de livres en été également. C’est ce genre de valeur, identifié par un scoutisme minutieux et minutieux, par opposition à des signatures de déclaration somptueuses, qu’Arsenal pourrait faire avec plus. On pourrait penser que de telles offres de récompense à faible risque et à fort potentiel feraient appel à la hiérarchie actuelle.

Ce n’est pas si simple, bien sûr. Il semble juste qu’Arsenal devrait mettre beaucoup plus l’accent sur la recherche de deux ou trois joueurs dans le moule Martinelli, par opposition à ceux qui ont l’expérience de David Luiz.

12) La force de volonté de Martinelli a fait tomber N’Golo Kante au sol. Le Français a rarement l’air agité, mais faisait marche arrière face à une tornade bien avant de perdre pied.

Kante n’aurait peut-être jamais eu un jeu aussi décevant, inefficace et carrément pauvre sur ces côtes. Il a terminé un tacle et n’a fait aucune interception, son pire effort combiné au début de la saison ayant été de trois. Et dans le match correspondant aux Emirats, il a effectué sept plaqués et une interception dans le cadre d’un milieu de terrain énergique et dominant.

Il y a une discussion pour savoir si Chelsea devrait le vendre. Alors que la réponse instinctive est un non immédiat, Lampard doit trouver un moyen d’exploiter – et non de nuire – son meilleur joueur.

13) Il soulignera qu’il n’aurait probablement pas dû être le seul joueur de retour à défendre dans un corner à 1-0 avec une demi-heure à jouer. Chelsea avait peu à gagner en chargeant la boîte pour ce qui était leur 11e sur 17, que ce soit des virages sans but ou courts.

Celui-ci n’a été joué à personne en particulier par Willian alors que Mustafi dominait la zone à effacer. Arsenal avait marqué dans les dix secondes après que l’Allemand eut pris contact avec une tête défensive dans sa propre boîte.

Après avoir pris dix virages en vain contre Newcastle, des questions doivent être posées quant à la routine d’entraînement que Chelsea essaie de reproduire dans le jeu. Quand un virage offensif est plus un obstacle qu’une aide, vous avez un problème.

14) Ce n’était pas vraiment une expiation pour Mustafi, dont la contribution avait longtemps été oubliée dans un brouillard de fête frénétique. Sa réponse globale au genre d’erreur qui peut écraser un joueur était cependant impeccable.

Ayant parlé avec tant d’éloquence sur la façon dont «chaque petite erreur» augmente le sentiment de «pression» et de «nervosité», et comment une erreur «détruit tout ce que vous avez fait avant», ce fut une surprise de le voir réagir si bien après. Mustafi s’est stabilisé, a compartimenté le moment et a fait le reste du match sans se tromper de pied.

Arsenal devrait toujours le vendre, bien sûr. Ses erreurs sont apparemment impossibles à entraîner et il en fait au moins un par match, ce qui devient difficile à expliquer à ce niveau. Il y a un bon défenseur là-dedans pour une équipe qui peut absorber ce risque. Chez Arsenal, cela ne fait qu’exacerber les choses.

15) Dans la même veine, Granit Xhaka était tranquillement merveilleux. Il a effectivement partagé une grande partie de cette pression aux côtés de Mustafi lorsqu’il est devenu défenseur central peu orthodoxe au milieu de la première mi-temps. Son décès – avec un taux de réussite de 91% depuis l’expulsion de Luiz jusqu’à la mi-temps – a aidé à calmer les nerfs et à rétablir les fondations. La seconde moitié était plus un exercice de défense, mais il est resté sans faute.

Cela a pris un caractère immense. Un homme et un but vers le bas, jouant hors de position dans une atmosphère hostile, la scène était prête pour la catastrophe. Lui et Arteta méritent un immense crédit non seulement pour cette performance, mais aussi pour son revirement depuis le changement de manager.

16) «Atmosphère hostile» est quelque chose de mal approprié. Mardi soir, Stamford Bridge aurait dû être un endroit difficile à jouer contre un rival londonien, mais Arsenal s’est parfois imposé avec une relative facilité.

Les malaises à domicile de Chelsea se poursuivent. Leur total le plus bas de victoires en championnat à domicile en toute saison ce siècle est de 11. Les Bleus ont remporté cinq matchs à Stamford Bridge cette campagne et il en reste sept, avec Manchester United, Tottenham, Everton, Manchester City et Wolves encore à visiter. Ils ont battu les équipes en 11e, 13e, 14e, 15e et 16e sur leur propre terrain sous Lampard, mais sprintent à l’étage et s’enferment dans leur chambre quand quelqu’un de plus gros vient leur rendre visite.

Cela devra bientôt être corrigé. United et Tottenham font le voyage sans faille en l’espace de cinq jours le mois prochain. Si les deux s’échappent avec au moins un point, les choses pourraient arriver à un point critique.

Matt Stead