16 Conclusions de Stamford Bridge

1) C’était, en substance, un jeu entre deux faces en milieu de table. Chelsea a commencé lundi 11e en Premier League en termes de points accumulés à domicile, avec Man United 12e et moins Crystal Palace et Burnley à l’extérieur. Les deux équipes avaient remporté l’un de leurs cinq derniers matches et aucune n’était dans un état de satisfaction collective avec leur manager ou leur équipe.

Pour une équipe, cela reste le cas. Mais pour l’autre, malgré l’écart de trois points avec leurs adversaires vaincus, il y a un sentiment de contentement. Man United est la première équipe à gagner à la fois au stade Etihad et à Stamford Bridge au cours de la même saison de championnat que le Liverpool de Jurgen Klopp en octobre et novembre 2015.

C’est tout à fait une coïncidence; le genre de métamorphose dont Anfield a été témoin reste un fantasme pour United. Mais ils doivent commencer quelque part, et bien que United soit toujours derrière les Bleus, ils se sentent un peu plus proches de ce saint Graal dans la distance énervante.

2) Mais c’était un aperçu beaucoup plus instructif de Chelsea de Frank Lampard que de Man United d’Ole Gunnar Solskjaer. Les deux buts refusés offrent autant d’atténuation que la décision insondable de ne pas licencier l’un des deux buteurs. La performance globale dans le contexte d’une course atroce détruit toute sympathie résiduelle.

Avoir un tir sur la cible – celui d’un arrière gauche de 30 ans à la 82e minute – est une preuve incriminante d’une équipe faible en confiance et en élan. Les statistiques suggèrent que c’est l’une des pires saisons de Premier League de Chelsea à Stamford Bridge et les yeux le corroborent.

Lampard semble totalement impuissant à arrêter cette diapositive. Ils ont divisé la campagne de Chelsea en deux et ils ont terminé quatrième après 13 matchs, la quatrième meilleure attaque masquant une défense en difficulté. Sur la base des 13 matches suivants, ils seraient 14e et marqueraient près de la moitié du nombre de buts, avec seulement une amélioration marginale à l’arrière. Le manager a supervisé une forte dépréciation de son stock et de celui de ses joueurs en quelques mois.

3) Que décision de ne pas investir en janvier ne sera plus impitoyablement exposé avant mai. Chelsea a perdu un joueur épuisé de N’Golo Kante à la suite d’une blessure au bout de dix minutes, et ni Tammy Abraham ni Callum Hudson-Odoi ne pouvaient même faire partie de l’équipe. Il y avait un autre changement forcé à la mi-temps en raison du coup d’Andreas Christensen et cela, leur plus ancien onze de départ de Premier League de la saison de loin, ne semblait que plus altéré et flétri par à temps plein.

Comparez cela à Man United, pour qui Bruno Fernandes était excellent et même Odion Ighalo était influent dans un caméo tardif. Chelsea s’est affaibli à partir d’une position de force apparente et il faudra un effort tout-puissant pour maintenir cette adhérence sur la quatrième plus longtemps.

4) Ils étaient le meilleur côté au début. Mateo Kovacic était merveilleux, dribblant facilement au milieu de terrain mais étant accueilli avec stase au lieu de bouger. Mason Mount a aidé à cet égard après avoir remplacé Kante, mais il ne peut que faire beaucoup.

Kante, même dans son court passage, a montré pourquoi Chelsea pourrait vraiment envisager de le vendre cet été. Le Français fêtera ses 29 ans en mars et une combinaison de son style à haute intensité et de la quantité sur laquelle il s’appuie prend un lourd tribut physique. Il n’est plus à un stade où sa valeur peut augmenter, ni irremplaçable ni précieux.

Ses 12 minutes comprenaient quatre passes, dont deux étaient déplacées, et un cas où Brandon Williams est passé devant lui sur le côté gauche quelques secondes après le coup d’envoi. Kante est beaucoup plus un démarreur naturel qu’un remplaçant d’impact, mais il semble inadapté à cette équipe et onze joueurs de Chelsea ont fait plus d’apparitions cette saison. Lampard serait naïf de ne pas envisager un avenir sans lui.

Minutes jouées par N’Golo Kanté pour le club par saison:

2015/16: 3 193

2016/17: 3 526

2017/18: 4 177

2018/19: 4 185

Combinez cela avec des matchs amicaux et des tournois internationaux pour la France, ainsi que les exigences physiques brutales de son rôle, et vous obtenez ce résultat.

– Zach Lowy (@ZachLowy) 17 février 2020

5) Mis à part quelques en-têtes de routine et des passes de six mètres, la première touche réelle de Harry Maguire est arrivée à la 21e minute. Cherchant à dégager sous la pression de Michy Batshuayi, le capitaine a senti un léger coup de coude dans le dos et a ensuite chuté au sol. En train de tomber, il a donné un coup de pied directement dans la clause de libération du Belge. David Beckham aurait grimacé devant le manque de subtilité.

Anthony Taylor peut être pardonné de ne pas avoir vu l’incident, mais VAR Chris Kavanagh n’a pas une telle défense. Il pourrait à juste titre suggérer que Maguire a obtenu le ballon en premier. Heung-min Son peut remettre en question la différence entre cela et cette. C’était un carton rouge et aurait changé tout le teint du match; l’absence de punition quelle qu’elle soit était une condamnation accablante de la technologie qui offre plus d’angles mais pas moins de subjectivité.

6) Peu de temps après, cette erreur a été partiellement expiée. Willian a récupéré un laissez-passer de Kovacic et n’avait que Fernandes entre lui et une bonne dizaine de mètres d’espace dans la région des États-Unis. Il a fait un pas en avant avec un rapide changement de direction vers la gauche alors que le Portugais a dûment balancé une jambe pour qu’il trébuche.

Willian a échoué pour deux raisons de tromperie: sa plongée dans la zone n’a pas suffi à masquer le fait que l’incident s’était produit en dehors de celle-ci, et l’exagération n’a pas réussi à convaincre les fonctionnaires que le contact était suffisant pour une faute. Et ce n’était pas le cas.

Mais le point pertinent est que Willian avait battu Fernandes. Il avait suffisamment d’espace et de temps pour choisir entre deux options, mais pas la capacité de l’exploiter, car il est entré dans son premier tête-à-tête avec la détermination de jouer pour un penalty.

Les meilleurs joueurs dictent ou réagissent à la situation. Willian a gâché l’une des meilleures ouvertures de Chelsea en ne faisant rien.

7) L’histoire du match a été parfaitement résumée par le fait que Chelsea et Man United ont partagé 11 tirs avant le premier effort cadré à la 45e. Anthony Martial a gaspillé deux opportunités prometteuses et Batshuayi était un choix de casting terrible dans le rôle de finisseur d’élite; c’était une publicité efficace pour les avantages de la mise en place d’un avant-centre réel.

Puis c’est arrivé. Le premier véritable moment d’inspiration dans l’attaque a brisé la monotonie de la débauche. La tête de Martial en regard de la croix d’Aaron Wan-Bissaka était une île exquise dans une mer de médiocrité.

La finale était sublime mais la passe décisive devait être cathartique. Wan-Bissaka a tordu Willian dans un sens puis dans l’autre avant de livrer une somptueuse croix. Après trois passes décisives en 58 matches de Premier League, non seulement une seconde sur sept, mais un rappel opportun qu’il s’agit d’un joueur de 22 ans qui apprend une manière beaucoup plus large de jouer dans un camp qui trouve toujours ses propres pieds collectifs. Les comparaisons peu flatteuses avec ses contemporains continueront à venir, mais Wan-Bissaka est un beau talent à part entière.

8) Le but n’aurait pas été possible sans l’apport de Fred. Avec Wan-Bissaka fermé par Kovacic et Willian en possession à droite, Fred a exploité le vaste espace laissé au milieu de terrain et a fourni une option de dépassement qui a brisé les lignes en un mouvement rapide. Il a porté le ballon quelques mètres avant de le renvoyer à l’arrière droit pour livrer avec style.

Comment est-ce un club professionnel?

Qu’est-ce que Jorginho fait à côté de Rudiger et Christensen avec seulement Martial à marquer?

Regardez l’espace que Fred avait.

😭😭😭😭😭😭😭😭😭 pic.twitter.com/es0wGFxkGx

– PC Ismakalele (@ lightsy008) 17 février 2020

C’était l’homme du match. Aucun joueur n’a relevé le défi de guider un United apparemment sans but tout aussi impeccablement, prenant la simple suggestion d’une défaite douce comme une insulte personnelle. Considérant la position dans laquelle il était, ça a été toute la transformation.

Man United, à ce stade, serait complètement insensé de mettre plus d’œufs dans le panier marqué du nom de Paul Pogba. Continuez, reconnaissez que l’expérience a échoué et continuez sur cette piste actuelle. Cela pourrait endommager quelques egos d’abandonner l’un des derniers vestiges de leur aristocratie sur le marché des transferts, mais cela ne nuira pas aux résultats de construire autour de joueurs talentueux qui se sont engagés à la cause. Fred est le chef parmi eux.

9) La séquence entière était condamnable pour Chelsea. L’erreur de position de Jorginho peut être vue ci-dessus mais il n’était guère le seul coupable.

Cela a commencé par un coup franc dans leur propre moitié après un long arrêt pour une blessure à la tête de Christensen. Au moment où la moitié centrale s’était précipitée sur le terrain, Chelsea avait cédé la possession de manière exaspérante, Batshuayi s’aventurant hors-jeu de la situation de ballon mort et donnant à United une chance de construire patiemment à l’arrière. Les Bleus n’ont pas touché le ballon à nouveau avant que United n’ait marqué, Christensen n’ayant pas réussi à suivre la course de Martial pour empêcher sa tête de regarder.

C’était une autre démonstration du type de gestion catastrophique du jeu qui commence à devenir monnaie courante sous Lampard. La naïveté qui était attachante et canalisée à grand effet dans la première moitié de la saison est devenue dommageable. Lorsqu’il n’y a pas de responsabilité et peu de leadership, la complaisance et les erreurs s’ensuivent souvent.

10) Félicitations à celui qui a décidé de couper à un tir d’Olivier Giroud affalé sur le banc tout de suite après un échec de Batshuayi en première période. La juxtaposition était glorieuse.

Batshuayi était vraiment pauvre. La seule raison possible pour lui d’avoir commencé est pour sa finition et son pressage, telles sont la supériorité de la physique de Giroud et du jeu de liaison. Mais ses deux tirs étaient hors cible et lui et Willian ont été contournés sans effort. Pedro a porté le fardeau autant qu’il le pouvait.

Il n’est pas surprenant que la meilleure période de Chelsea ait coïncidé avec l’introduction de Giroud. Le Français a créé plus de chances en 23 minutes que Batshuayi en 67 et, tout en étant correctement jugé hors-jeu, a pris son but à merveille. Si ces affichages respectifs n’étaient pas suffisants pour convaincre Lampard de changer leur place dans l’ordre hiérarchique, alors rien ne le fera.

11) Le but de Kurt Zouma aurait dû être maintenu. Fred a donné un coup de coude à Cesar Azpilicueta dans la préparation, avec l’Espagnol poussé par la suite sur le chemin de Williams lorsque le coin de Willian est entré. Cela a été interdit sur la base de la deuxième action, ce qui pose la question de savoir comment le premier a été ignoré.

C’était une autre erreur d’officier qui sera accompagnée d’une explication terne. La vérité est que lorsque la poussée est venue littéralement, VAR a été trouvé manquant.

12) Du sel a été appliqué sur la plaie en une dizaine de minutes. Un corner de Fernandes a aidé Maguire à évoquer ces souvenirs glorieux de l’été 2018 avec une fine tête pour le porter 2-0.

Mais qu’a fait Roy Keane des célébrations? Et à quel stade Sky Sports cesse-t-il de lui donner de l’argent et une plateforme pour raconter à tout le monde ce qu’il n’a jamais fait et ne ferait jamais en tant que joueur? Ce n’est ni divertissant ni perspicace.

13) C’était le deuxième coup franc de Fernandes à menacer Chelsea en autant de minutes. Le Portugais a frappé le poteau de Willy Caballero d’un coup franc peu de temps avant de balayer dans le premier corner réussi de Man United de l’ère de la Premier League.

Il y a des questions à se demander pourquoi United a retardé son arrivée pendant si longtemps, mais Fernandes rattrape le temps perdu. Il a ajouté quelques dimensions à une attaque auparavant peu profonde et ne s’améliorera sûrement qu’en termes de rythme et de relations au fil du temps. Ses échanges courts et précis avec Fred pour créer une première chance de tir ont offert une brève vision d’un United incisif basé sur des passes à une touche et un mouvement constant. C’était un délice.

La qualité chez Bruno est évidente. Nous avons besoin de 5 Brunos supplémentaires.

– Oloye Akin Alabi (@akinalabi) 17 février 2020

14) Il en va de même pour Eric Bailly, qui fait sa première apparition de la saison dans n’importe quelle compétition depuis avril. Vous auriez été pardonné de supposer qu’il était un démarreur régulier, tel était son éclat.

C’était comme si le risque s’était retourné contre lui en trois minutes lorsque Pedro l’a dépossédé de la moitié de United dans un mouvement qui n’a abouti à rien. Mais Bailly s’est vite stabilisé et a livré une performance consommée et impressionnante.

La plupart des joueurs prendraient cette erreur précoce comme un signe d’avertissement; Bailly l’a embrassé comme un vieil ami encourageant, procédant à contrecarrer un Batshuayi qui avançait en laissant tomber une épaule dans sa propre zone, puis en mettant un bloc sensationnel sur Kovacic pour accompagner un plaquage plus tôt sur Azpilicueta.

Le joueur de 25 ans est, de son temps, le meilleur demi-centre de Man United. Le défi consiste maintenant à faire de cette performance la norme.

15) Peut-être la seule honte pour Man United a été le manque de temps d’arrêt d’Ighalo. Joué par Fred, l’attaquant a profité de l’écart entre Zouma et Rudiger pour prendre une touche et forcer une sauvegarde intelligente de Caballero. S’il était entré, United aurait vraiment implosé.

Les quatre minutes qui lui ont été accordées étaient suffisantes pour prouver que un ridicule justifiable. Bien sûr, Man United ne devrait pas signer de prêt pour un attaquant chinois de la Super League. Bien sûr, il est absurde qu’il ne puisse pas s’entraîner avec ses coéquipiers parce qu’il était en quarantaine. Bien sûr, toute la situation est déconcertante. Mais il leur a donné quelque chose de différent, quelque chose de tangible quand c’était nécessaire.

Ses premières touches ont été une leçon de base sur la façon de soulager la pression. Son dernier était incroyablement proche de réaliser le rêve d’enfance. En tant que solution à court terme à un problème à long terme, il sera puissamment efficace.

16) Comment Lampard doit implorer ce genre d’impact. Il semble qu’il ait la touche Midas opposée à la minute, son changement pointu de gardien de but résultant en quatre buts encaissés en deux matchs, et sa foi dans la jeunesse faisant place à une dépendance excessive envers la vieille garde.

Il est difficile de voir où se termine la crise. Chelsea a été essentiellement soutenue par cette série de six victoires consécutives entre septembre et novembre; c’est leur seul exemple de victoires consécutives en championnat cette saison.

Ils ont somnambulé, tombant au quatrième rang avec une défaite contre City le 23 novembre et ne progressant pas dans les 87 jours. Il semble que la seule chose qui pourrait les réveiller est une secousse de position, le genre que Tottenham fournirait avec plaisir à Stamford Bridge samedi. À ce stade, la marée pourrait avoir tourné un peu trop loin.

Matt Stead