16 Conclusions du derby d’Old Trafford

1) Alors que toute la population est occupée à s’approvisionner en papier hygiénique, cela pourrait valoir la peine de reconstituer les étagères avec des portions de tarte humble. Ole Gunnar Solskjaer est le troisième entraîneur à avoir jamais doublé la ligue contre Pep Guardiola; le professeur P.E vient de traiter le directeur une leçon convaincante.

Les CliffsNotes en disent assez sur une histoire: Man United a démarré lentement, a trouvé sa foulée à mi-chemin et a géré le jeu magistralement à partir de ce moment. Manchester City a connu une meilleure période d’ouverture avant de trébucher sur ses propres lacets et d’essayer, mais sans réussir à faire avancer les choses.

Solskjaer mérite tous les éloges – rampants ou autres – qui lui viennent. United a attaqué avec plus de but et d’intention et a défendu avec plus d’unité, de détermination et d’organisation. Une seule équipe a réalisé quelque chose qui ressemblait à un plan.

“Et Solskjaer l’a gagné!” était la ligne de commentaire qui a accompagné le plus grand moment de l’histoire unie. L’homme qui a livré le Treble a joué un rôle encore plus important dans l’obtention d’un doublé mémorable.

2) La défaite à domicile contre Burnley le 22 janvier a été un coup dur pour Solskjaer. Man United n’avait pas été battu par un meilleur camp mais était exposé par un autre qui était plus que la somme de ses parties composites; une équipe qui savait exactement quoi faire à tout moment. Cela contrastait fortement avec les 11 individus de United qui se trouvaient porter la même chemise.

Un peu plus de six semaines plus tard, la réhabilitation se poursuit rapidement. United était une unité consommée après une dizaine de minutes troublées, travaillant ensemble vers le même objectif plutôt que les uns contre les autres à la recherche de quelque chose de différent. Ils sont invaincus à leurs dix derniers matchs, avec huit feuilles blanches en cours. United était sans but et Solskjaer était malheureux récemment. L’équipe et le manager semblent tous les deux tellement assurés maintenant.

Probablement la performance la plus complète de United sous Solskjaer. Bien percé, pleinement engagé, des morceaux de qualité, un bon plan (sauf pour les moments velus évidents). Fernandes a insufflé de la vie à l’endroit mais Solskjaer mérite également un signe de tête.

– Alex Shaw (@AlexShawESPN) 8 mars 2020

3) Aussi réductrice qu’elle soit de lier cette renaissance à un seul joueur, les preuves s’accumulent. Recommencer une ligne utilisée récemment sur ces pages: il vaut probablement la peine d’enregistrer l’histoire de United comme Avant Bruno et Après Fernandes, telle est la différence.

Ce n’était même pas près de son meilleur match. Une grande partie de cela a dépassé les Portugais, car il est rapidement devenu excédentaire par rapport aux exigences défensives. Son influence a diminué lorsque City a commencé à accumuler la possession. Mais son objectif était depuis longtemps atteint au moment où il a été remplacé; Fernandes a eu un impact plus important dans les moments clés que n’importe quel autre joueur.

Il a également élevé la norme. Man United a toujours su leur destination préférée, mais ils avaient besoin de Fernandes pour leur montrer l’itinéraire et les raccourcis.

4) Pour Guardiola, c’est une défaite qui signifie peut-être peu dans un contexte plus étroit. Il a suggéré avant le match que la Premier League était troisième sur une liste de priorités de la ville, le sous-entendu étant qu’elle se serait probablement classée quatrième avant le week-end dernier. La course au titre a eu lieu il y a des mois, l’écart avec la quatrième place est de neuf points et la position de la ligue sera de toute façon sans conséquence si l’interdiction européenne est maintenue.

Mais il y a des implications plus larges. L’esprit guerrier que City a trouvé dans le Bernabeu s’est perdu en 90 minutes à Old Trafford. Ils étaient tenus à distance par, au moins en termes modernes, leur frère cadet plus jeune et plus calleux. C’est une cause d’embarras et d’introspection au moins légère.

Cela n’aura peut-être aucun effet sur leurs courses dans les deux autres compétitions. Mais le fait que Guardiola a maintenant perdu plus de matches de championnat dans cette campagne que dans n’importe quel autre tout au long de sa carrière de manager ne peut être simplement ignoré. Même s’ils remportent la Ligue des champions, il y a un travail considérable à faire en été.

5) Les premières étapes du jeu étaient teintées d’erreurs individuelles. Les passes perdues d’Oleksandr Zinchenko et d’Ilkay Gundogan ont donné à Man United de brefs moments de promesse, tandis que les hôtes ont rendu la pareille avec intérêt. Luke Shaw a lutté sous la pression de Sergio Aguero pour faciliter la première chance de City, Brandon Williams a permis à une passe mal placée de simplement rebondir sur lui dans la région et Harry Maguire était remarquablement chaotique en donnant l’exemple.

Il a souligné que, d’une manière ou d’une autre, deux équipes qui ont été séparées par 33 points la saison dernière, sont véritablement d’un niveau similaire en moins d’un an. Autant de choses qui reviennent à United qui a amélioré son jeu au cours des deux derniers mois comme c’est City, dans les mots de Raheem Sterling, “Relâchement”.

Les villes ont un plafond de performance beaucoup plus élevé, à la fois en tant que collectif et individuellement. Mais ils ont également une tendance bien plus grande que la plupart des camps d’élite à s’effondrer.

6) Malgré toute leur possession, City était émoussée de façon inquiétante. Le fait qu’Aguero était de loin leur meilleur joueur l’a rendu d’autant plus curieux; il a tiré une erreur de Shaw et a ensuite menacé de forcer Maguire à une retraite anticipée. Mais il dirigeait une presse que trop peu de coéquipiers cherchaient à suivre.

Un effort apprivoisé a été le seul tir de City jusqu’à la 56e minute. Hormis Aguero (deux) et Sterling (quatre), aucun autre joueur n’a touché la surface de réparation United en première mi-temps. Les circonstances ont évidemment changé et le recul est souvent aveuglant, mais Riyad Mahrez en avait six dans la demi-heure qui lui était accordée. Il aurait dû commencer.

Les gens blâment Ederson uno

Pep a joué Sterling et non Mahrez, Foden sur l’aile et pas au milieu de terrain, Zinchenko au lieu de Mendy et Cancelo au lieu de Walker. Rodri et Gundogan avec des milieux de terrain à créer.

L’équipe était une merde en tant qu’unité, pas seulement Ederson

– Décennie de la dépression (@ DeBrxyne17) 8 mars 2020

7) Le fait est peut-être plus que Sterling ne devrait pas avoir. Le joueur de 25 ans a connu une forme épouvantable en 2020 et il est instructif que sa seule performance efficace soit venue contre le Real lorsqu’il a été présenté sur le banc.

Aucun joueur n’a plus lutté pour l’absence de Kevin De Bruyne, et donc l’absence d’une option de passe productive au centre ou de quelqu’un ayant la vision de repérer l’une de ses courses. Sterling n’aurait jamais dû terminer les 90 minutes complètes; en fait, c’était comme s’il ne jouait pas du tout.

8) Ce n’est pas que jouer contre Aaron Wan-Bissaka est simple. Sterling était tellement impressionné et inhibé qu’il chercha du réconfort sur le flanc opposé, mais toujours en vain.

Avant cela, Wan-Bissaka dominait sommairement son adversaire. Sa défense est souvent considérée comme acquise et formulée négativement en raison de ses lacunes d’attaque relatives, mais il a une qualité suffocante presque unique. Il ne donne aux ailiers aucun espace pour respirer ni le temps pour réfléchir. Huit plaqués – au moins deux fois plus que n’importe quel autre joueur – est manifestement ridicule.

Et il était super pour aller de l’avant. Seuls deux joueurs ont terminé plus de dribbles. Mais il arrive au stade où Wan-Bissaka commence à renverser l’art de défendre; il ne faudra pas longtemps avant que les équipes ne doublent avec les ailiers à droite de United non pour l’exposer ou le submerger, mais pour le garder occupé.

9) La présomption était que toute percée de United proviendrait d’une contre-attaque. Les visiteurs lançaient des poings sans but dans l’espoir d’enregistrer quelques coups de corps; United était seulement intéressé à décrocher un coup de ventouse. Chacune de leurs nombreuses occasions menant au but avait suivi ce schéma d’absorption de pression, plaçant les joueurs derrière le ballon, affamant le plus d’espace possible puis frappant à un rythme contre une défense aléatoire de City.

Cela n’aurait pas pu être beaucoup plus différent. Non seulement dans l’exécution – merveilleuse ingéniosité et complexité de Fernandes et Martial – mais dans le préambule. United semblait réaliser que l’adversaire était vulnérable, qu’il n’avait pas à installer de camp dans sa propre région. A partir du moment où Daniel James a éclaté à droite pour gagner un coup franc de Nicolas Otamendi, il y a eu une soudaine clarté.

Dans les six minutes qui ont précédé le but, Man United a dominé. Ils ne se sont pas assis et ont attendu que des lacunes apparaissent; ils ont pris l’initiative de force. De la 24e à la 30e, ils ont eu plus de tirs (3) que City n’avait complété de passes (2). Ils jouaient – et battaient – les champions à leur propre jeu.

10) Le revers de la médaille est que City était complètement dépassée. Ils faisaient plus d’erreurs directes que quelqu’un regardant à travers le filet de Novak Djokovic. Et Man United, aussi bon qu’ils soient clairement, ne devrait pas être capable de frapper ce niveau de peur et de nervosité dans une équipe soi-disant d’élite.

C’était surprenant de voir James forcer Otamendi à reculer au point qu’il avait presque pris place dans les gradins. C’était stupéfiant de voir Martial simultanément hausser les épaules de Fernandinho et arracher une passe Williams hors de l’air avant de tester Ederson. Il valait la peine de se demander comment ce camp avait pu atteindre un éclat aussi étonnant alors qu’il s’agissait de la réponse partagée face à un minimum de pression.

Leur incapacité à trouver une prise de contact avant et immédiatement après le but, alors que Fernandes aurait pu doubler l’avance de United avec une tête, était caractérisée par une statistique: ni Bernardo ni Gundogan n’ont eu une seule touche du ballon de la 24e minute à la 34e. Ils étaient des passants pendant cette période, des passagers d’un navire en perdition.

11) Man United a maintenu son niveau jusqu’à la mi-temps à la recherche d’un deuxième but. Une attaque a vu Fred jouer une passe brusque dans James sur la droite et continuer sa course avant de recevoir le ballon. Le manque de tentative de Rodri pour arrêter Fred a été aggravé par l’effort déplorable d’Otamendi. Le Brésilien s’est incliné à l’intérieur et est tombé au sol dans la surface de réparation, pour être réservé par Mike Dean.

D’autres reprises ont montré un contact clair. Que ce soit suffisant pour constituer une faute est subjectif, mais la décision de distribuer un carton jaune pour la plongée était objectivement erronée.

De même, la décision de signaler Aguero hors-jeu en début de seconde période. L’attaquant a marqué lors de la mise en jeu mais United avait effectivement – et c’est compréhensible – arrêté de jouer en raison du coup de sifflet de l’arbitre. VAR a confirmé que l’appel était correct mais aussi marginal que possible.

Les deux appels seront probablement présentés par certains comme des exemples de mauvaise mise en œuvre du VAR. Si quoi que ce soit, les problèmes étaient dus à ses directives confuses. Le jaune du premier ne pouvait être renversé que si une pénalité était infligée à la place, alors même si les rediffusions montraient clairement que Fred n’avait pas plongé, il n’était ni «clair» ni «évident» que c’était une faute. Et il n’y avait aucun avantage à ce que le juge de touche marque un hors-jeu aussi proche quand chaque but est contrôlé de toute façon; il était à quelques centimètres de devenir grotesque.

Le VAR est là pour rester, et les arbitres devraient se plaindre d’avoir à réajuster complètement tout ce qu’ils ont appris au fil des ans dans leur profession pour y répondre. Mais il semble souvent que l’insistance à ne pas «ré-arbitrer» les matchs l’emporte sur la nécessité de faire le bon choix. Bien que les supporters du stade ne soient pas suffisamment informés, les lignes douteuses sur la rediffusion hors-jeu montrent que les téléspectateurs ont été autorisés à regarder trop loin derrière le rideau. Les deux minent horriblement les officiels sur le terrain. Il y a un équilibre à trouver.

Le truc Fred est parfait VAR.

– On dirait une plongée en temps réel.

– Ce n’est clairement pas le cas.

– Ah ne t’inquiète pas, continue. #MUNMCI

– Max Rushden (@maxrushden) 8 mars 2020

12) Fred, soit dit en passant, était brillant. Matic était super avec lui et Shaw, à part ces premières étapes provisoires, a continué sa belle forme. Mais Fred a de nouveau été le catalyseur.

Il semble toujours prendre la bonne décision. L’exécution manque inévitablement parfois mais il y a un but en lui qui soulève automatiquement le reste de l’équipe. Fred semble mieux connaître son rôle que n’importe quel autre joueur: il était frappant de voir combien de fois il a joué le ballon rapidement, souvent même la première fois, dans les pieds de Fernandes pour briser la presse léthargique et décousue. Roy Keane ne rit plus maintenant. Ou jamais.

13) Il y avait toujours un air inévitable, une certitude que City réagirait après la mi-temps. Ils devaient. Ça ne pourrait pas être ça.

Pourtant, il y avait Ederson, qui a mal contrôlé une passe de retour de Cancelo pour permettre à Martial de doubler l’avance de United quatre minutes après le redémarrage. C’était un beau tacle glissé du gardien de but pour éviter le désastre mais Man United, avec Fernandes ayant un effort bloqué peu de temps après, était toujours les agitateurs.

Cela n’aurait peut-être pas dû être trop surprenant. City n’avait remporté qu’un de leurs 100 derniers matchs de Premier League à l’extérieur à la mi-temps. C’est un record étonnant qui n’arrive pas par hasard. Ils sont brillants à leur meilleur lorsqu’ils surfent sur une vague d’élan, mais peu de côtés sont tout aussi inefficaces lorsque la marée tourne. Cela concerne à la fois les joueurs et le manager.

14) Man United a continué de mieux réagir à la situation. Ils se sont adaptés de manière transparente à un rôle de contre-attaque, James testant Ederson tandis que Phil Foden avait la seule tentative de note de City en seconde période avant les phases finales. L’adolescent était anonyme; Guardiola pourrait être justifié d’avertir ne pas trop attendre trop tôt.

Partant largement à droite, l’adolescent est devenu l’un des principaux problèmes de City. Entre lui, Aguero et Sterling, les trois attaquants de City n’ont fait aucun plaquage ni interception pendant tout le match. Incapable de forcer les revirements de possession en haut du terrain au-delà des erreurs de United dans les dix premières minutes, City a plutôt travaillé dur et a eu du mal à trouver un moyen de traverser une unité défensive compacte. Les seuls joueurs qui ont offert quelque chose de vaguement différent – Mahrez et Gabriel Jesus – n’ont eu que 30 minutes pour avoir un impact.

15) La pièce de résistance est venue en temps d’arrêt. Scott McTominay a profité d’une troisième erreur d’Ederson de la soirée avec un bel effort à longue distance pour faire 2-0.

Perdu au milieu des célébrations était le rôle joué par Odion Ighalo. Son jeu de hold-up a été exquis, soulageant la pression sur la ligne médiane avant de remettre le ballon à Fred. Le Nigérian a déjà justifié sa signature.

Ighalo est arrivé et a eu un impact énorme en si peu de temps. Son jeu de hold-up, les virages, le sang-froid et le savoir-faire, puis le film vers Fred ont fait ce but pour McTominay.

– The Man Utd Way (@TheManUtdWay) 8 mars 2020

16) Il ne faut pas oublier toute la raison pour laquelle un accord était même nécessaire. La perte de Marcus Rashford était censée faire dérailler la saison de United mais elle n’a causé qu’un léger retard. Après des défaites contre Liverpool et Burnley sans leur talisman, United a été excellent.

Et il ne faut pas oublier que ce succès relatif continue sans leur joueur le plus cher. Il est loin d’être bizarre de suggérer que United a dépassé Paul Pogba autant qu’il en a, autant que cela est physiquement impossible.

Ce serait extrêmement encourageant si United progressait avec chaque joueur disponible. Cela se fait sans l’un de leurs rouages ​​clés et avec le spectre d’un autre qui se profile constamment. Ils seront toujours désespérés que Rashford revienne, non pas pour les sauver mais pour voir ce que lui et eux peuvent accomplir ensemble à quelque chose qui approche de leur mieux.

Matt Stead

Pour une raison bizarre, le salon F365 n’a toujours pas été annulé. Nous serons donc de retour tous les jeudis avec des informations intrigantes plus irrévérencieuses. Abonnez-vous ici.